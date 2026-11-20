W skrócie Prokuratura Okręgowa potwierdziła upadek obiektu w Nowym Lipowcu, a Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał na naruszenia przestrzeni również w Rudniku nad Sanem i Mołodyczu.

Premier Donald Tusk poinformował, że obiekty, które spadły na polską ziemię, pochodzą z Rosji i zapowiedział przyjazd sekretarza generalnego NATO do Warszawy.

Służby ratunkowe prowadzą działania w miejscach zdarzeń, a w województwie podkarpackim tymczasowo wstrzymano ruch pociągów po doniesieniach o naruszeniu przestrzeni.

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Służby sprawdzają miejsca, w których mogło dojść do naruszenia polskiej przestrzeni - także w województwie podkarpackim. Świadkowie donoszą m.in. o huku słyszanym w Rudniku nad Sanem.

- To była godzina przed 6.30. Usłyszeliśmy z żoną taki dźwięk typowy dla przelatującej rakiety i w ciągu sekundy, może dwóch, nastąpił wybuch - relacjonował w rozmowie z Polsat News pan Piotr.

Rudnik nad Sanem. Słyszano huk, później zawyły syreny

- W pierwszej chwili chwyciłem za telefon, żeby zadzwonić na numer alarmowy, żona udała się w stronę, z której nadszedł dźwięk wybuchu i z tarasu ujrzała taką chmurę po wybuchu. Syn, który mieszka również, powiedzmy, obok tego, też to widział - mówił świadek.

Jak dodał, ostrzeżenia przed zagrożeniem nie było. Syreny alarmowe miały zawyć w ciągu kilku minut po tym, jak zawiadomił służby. Po kilku minutach doszedł także alert RCB.

- A wcześniej nie otrzymaliśmy żadnej informacji. W zasadzie na moim telefonie ostatnia informacja o alertach RCB jest z wtorku. Więc nie było żadnej informacji wcześniej - powiedział.

Alert RCB, służby w akcji. Świadek chwalił straż pożarną

Pan Piotr przyznał, że służby zjawiły się bardzo szybko. Wzdłuż ulicy Kordeckiego, obok kompleksu leśnego, jako pierwsze ustawiły się zastępy lokalnej, ochotniczej straży pożarnej, do której dołączyły później Państwowa Straż Pożarna i policja.

- Jeżeli chodzi o straż pożarną, naprawdę bardzo szybko - pochwalił pan Piotr.

Dopytywany, czy zna teren, mężczyzna opisał, że są to obrzeża Rudnika nad Sanem, a sam las ciągnie się na kilka kilometrów. Dalej znajdują się niezamieszkałe tereny.

Huk w pobliżu terenu kolejowego w tej miejscowości słyszał także o godz. 6.48 dyżurny ruchu. "W trakcie sprawdzania pobliskiego terenu nie stwierdził widocznych szkód w infrastrukturze kolejowej" - informował na X minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Do godz. 7.33 w całym województwie podkarpackim wstrzymany był ruch pociągów.

Inni świadkowie w rozmowie z Polsat News opisywali, że po wybuchu "zatelepało domem". - Ja mieszkam z kilometra, z półtorej kilometra stąd. To się chałupa zatrzęsła - relacjonowała jedna z kobiet.

Polsat News otrzymał nieoficjalnie informację, że w Rudniku znaleziono jakiś obiekt, choć na razie nie wiadomo, co to jest. Na godz. 12 wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul zaplanowała konferencję prasową.

Upadek obiektu w Nowym Lipowcu

Prokuratura Okręgowa w Lublinie potwierdziła do tej pory upadek jednego obiektu latającego w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim. Do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej doszło nad ranem. To województwo lubelskie.

- Jestem cały czas na miejscu. Sytuacja jest na pewno pod kontrolą. Na tę chwilę jest tam bezpiecznie - mówi Interii Jarosław Piskorski, wójt gminy Księżpol, do której należy wspomniana miejscowość.

- Nie wiem, co to spadło, czy to spadła rakieta, czy dron, czy coś - był wybuch i coś tam spadło - relacjonował.

Naruszenie przestrzeni. Tusk: Nie wygląda to na przypadek

Z kolei premier Donlad Tusk przekazał w czasie konferencji prasowej, że piątkowe zdarzenia "nie są przypadkowe".

- Nie chcę zostawiać pola do żadnej interpretacji. To, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji mówił szef polskiego rządu po rekonstrukcji rządu, która dokonała się 20 listopada w Pałacu Prezydenckim.

Tusk ujawnił też, że w sobotę do Warszawy przyleci sekretarz generalny NATO. Premier Polski rozmawiał także z liderami europejskimi.

Natomiast wcześniej Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o działaniach w trzech różnych lokacjach w Polsce. Chodzi nie tylko o Nowy Lipowiec oraz Rudnik nad Sanem, ale też miejscowość Mołodycz na Podkarpaciu.



