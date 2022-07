Uciekł z własnej rozprawy w sądzie. Wpadł, gdy opuścił kryjówkę

29 czerwca policjanci doprowadzili Piotra M. z aresztu śledczego w Rzeszowie do stalowowolskiego sądu na rozprawę. Towarzyszył mu inny oskarżony. Piotr M. miał odpowiadać za wymuszenia rozbójnicze, wprowadzenie do obrotu narkotyków oraz pobicie, za co grozi do 10 lat więzienia.

Na polecenie sądu mężczyźnie zdjęto kajdanki. M. podszedł do mównicy, a wtedy nagle przeskoczył przez barierki i uciekł z sądu. Następnie - jak relacjonowali świadkowie - zbiegł w kierunku miejscowego oddziału ZUS, a później w stronę stacji paliw. Jak przekazywała policja, mężczyzna nie był wówczas uzbrojony.

Piotr M. schwytany na ulicy w Lublinie

We wtorek szef stalowowolskiej prokuratury prok. Adam Cierpiatka potwierdził, że mężczyzna został zatrzymany w Lublinie. Ukrywał się tam w jednym z mieszkań, ale zatrzymany został, gdy z niego wyszedł - na ulicy.

Prok. Cierpiatka stwierdził, że schwytanie uciekiniera to "ogromna zasługa i bardzo dobra praca policji".

Za ucieczkę z sądu Piotrowi M. grozi dodatkowo do dwóch lat więzienia. Jest znanym organom ścigania niebezpiecznym przestępcą. Na swoim koncie ma jeszcze m.in. porwanie.