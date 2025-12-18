25-latek hospitalizowany był w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy. Z placówki uciekł 17 grudnia ok. godz. 18. Podkarpacka policja wystosowała komunikat i udostępniła fotografię przedstawiającą poszukiwanego.

"Mężczyzna może być niebezpieczny, dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności" - czytamy w oświadczeniu wydanym w nocy ze środy na czwartek.

Żurawica. Pilne poszukiwania 25-latka. Może być niebezpieczny

Z przedstawionego przez policję rysopisu wynika, że 25-latek jest krępym, wysokim mężczyzną o krótkich, ciemnych blond włosach i niebieskich oczach. Gdy widziano go po raz ostatni, ubrany był tylko w niebieskie spodnie.

Poszukiwany może mieć opatrunek na lewym przedramieniu.

Policja apeluje do osób, które mogą mieć informacje o miejscu jego pobytu o kontakt pod numerami telefonu (+48) 47-823-33-10, (+48) 47 823-36-76 lub numerem alarmowym 112.

Osoby, które natkną się na poszukiwanego, proszone są o wyjątkową ostrożność. Służby wskazują, by nie podejmować samodzielnych prób jego zatrzymania, ale szybko poinformować o miejscu jego pobytu mundurowych.

Gliński o Kurskim: Uwielbia "kreatywność polityczną", ona się łączy często z fantazjowaniem Polsat News Polsat News