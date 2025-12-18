Ucieczka ze szpitala psychiatrycznego. Pilne ostrzeżenie służb

Paweł Sekmistrz

Paweł Sekmistrz

Policja poszukuje 25-letniego mężczyzny, który w środę zdołał uciec ze szpitala psychiatrycznego pod Przemyślem. W wydanym w środku nocy komunikacie służby apelują o zachowanie szczególnej ostrożności - pacjent może być niebezpieczny.

Budynek szpitala z oznaczeniem izby przyjęć, na tle którego umieszczona jest wyraźna twarz młodego mężczyzny o jasnych włosach i brodzie, spojrzenie skierowane prosto do obiektywu.
Policja poszukuje 25-latka, który uciekł ze szpitalaWPSP.PL/Policja Podkarpackamateriał zewnętrzny

25-latek hospitalizowany był w Wojewódzkim Podkarpackim Szpitalu Psychiatrycznym w Żurawicy. Z placówki uciekł 17 grudnia ok. godz. 18. Podkarpacka policja wystosowała komunikat i udostępniła fotografię przedstawiającą poszukiwanego.

"Mężczyzna może być niebezpieczny, dlatego apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności" - czytamy w oświadczeniu wydanym w nocy ze środy na czwartek.

    Żurawica. Pilne poszukiwania 25-latka. Może być niebezpieczny

    Z przedstawionego przez policję rysopisu wynika, że 25-latek jest krępym, wysokim mężczyzną o krótkich, ciemnych blond włosach i niebieskich oczach. Gdy widziano go po raz ostatni, ubrany był tylko w niebieskie spodnie.

    Poszukiwany może mieć opatrunek na lewym przedramieniu.

    Policja apeluje do osób, które mogą mieć informacje o miejscu jego pobytu o kontakt pod numerami telefonu (+48) 47-823-33-10, (+48) 47 823-36-76 lub numerem alarmowym 112.

    Osoby, które natkną się na poszukiwanego, proszone są o wyjątkową ostrożność. Służby wskazują, by nie podejmować samodzielnych prób jego zatrzymania, ale szybko poinformować o miejscu jego pobytu mundurowych.

