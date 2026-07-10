W skrócie Na autostradzie A4 w miejscowości Terliczka na jezdnię spadła część turbiny wiatrowej transportowanej przez ciężarówkę.

Aktualnie oba pasy ruchu w kierunku Korczowej oraz zjazd na S19/DK97 na węźle Rzeszów Wschód są zablokowane.

Przewidziano, że usunięcie utrudnień potrwa do 15 godzin i możliwe jest całkowite zamknięcie A4 w ciągu dnia.

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Jak podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, część przewożonej turbiny wypadła z samochodu ciężarowego na 580 km autostrady, w miejscowości Terliczka, między węzłami Rzeszów Północ i Rzeszów Wschód.

W związku z tym oba pasy ruchu A4 w kierunku Korczowej są zablokowane. Ruch odbywa się przejazdem awaryjnym.

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Nieprzejezdny jest także zjazd na S19/ Dk97 na węźle Rzeszów Wschód dla jadących w kierunku Korczowej. Zjazd na Rzeszów możliwy jest na węzłach Rzeszów Zachód oraz Rzeszów Północ.

Istnieje również możliwość zawrócenia na węźle Łańcut oraz zjazd na S19/ DK97 jadąc w kierunku Krakowa.

Jak podaje GDDKiA, utrudnienia związane z usuwaniem zdarzenia mogą potrwać 15 godzin.

"W ciągu dnia przewidywane jest również całkowite zamknięcie A4, o czym poinformujemy wcześniej" - poinformowała w komunikacie Dyrekcja.





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