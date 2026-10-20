W skrócie Zatrzymano dwie opiekunki z przedszkola oraz kierowcę pojazdu po wypadku z udziałem trzyletniego dziecka w Jedliczu, a nikomu nie postawiono zarzutów.

Trzy osoby były trzeźwe w momencie zdarzenia, a sprawa prowadzona jest pod kątem narażenia na niebezpieczeństwo i nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie poinformowała, że wypadek wydarzył się podczas zajęć edukacyjnych i wyraziła współczucie rodzinie dziecka, deklarując współpracę ze służbami.

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Prokuratura Okręgowa w Krośnie przekazała we wtorek, że zatrzymano trzy osoby w sprawie wypadku w Jedliczu. W poniedziałek wykładowcy i studenci ratownictwa medycznego z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie przeprowadzili zajęcia edukacyjne z dziećmi jedlickiego Przedszkola Samorządowego. W ich trakcie trzyletnie dziecko zostało potrącone przez karetkę i z obrażeniami przewiezione do szpitala.

Wypadek w przedszkolu w Jedliczu. Trzy osoby zatrzymane

Z komunikatu prokuratury wynika, że zatrzymano kierowcę pojazdu oraz dwie opiekunki z przedszkola. Podkreślono, że wszystkie osoby były trzeźwe w momencie zdarzenia. Na ten moment nikomu nie postawiono zarzutów. Zaznaczono jednak, że sprawa rozpatrywana jest w związku z narażeniem na niebezpieczeństwo, nieumyślnym spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

"Z uwagi na dobro toczącego się postępowania, dobro pokrzywdzonych oraz konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa dalsze informacje na chwilę obecną nie będą udzielane" - napisano w komunikacie.

Jedlicze. PANS wydała oświadczenie po wypadku

Do zajścia odniosła się również Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie, wydając oświadczenie. Czytamy w nim, że uczelnia oprócz zajęć dydaktycznych i badań prowadzi także działania edukacyjne i szkoleniowe na rzecz lokalnych społeczności. "Podejmowane są one od ponad ćwierć wieku i zapewniam, że nigdy w związku z nimi (uczelnia - przyp. red.) nie musiała mierzyć się z tak bolesną sytuacją" - podkreślono.

Uczelnia przekazała, że do wypadku doszło z udziałem ambulansu dydaktycznego, a poszkodowanemu dziecku udzielono pomocy i przetransportowano je do szpitala.

"Cała społeczność akademicka Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie pragnie wyrazić ogromne współczucie dla rodziców i bliskich poszkodowanego dziecka oraz nauczycieli przedszkola. W napięciu oczekujemy na informacje o stanie zdrowia dziecka, w nadziei, że będą one już tylko lepsze" - dodano.

Uczelnia zaznaczyła również, że współpracuje ze służbami, aby wyjaśnić sprawę. "Obecnie nie są jeszcze znane szczegółowe okoliczności wypadku, jednak zapewniam, że podchodzimy do niego z najwyższą odpowiedzialnością" - przekazał w oświadczeniu rektor dr hab. Zbigniew Barabasz, prof. PANS.

Oświadczenie Burmistrza Gminy Jedlicze

Do sieci trafiło też oświadczenie burmistrza Jedlicza. "Najważniejsze jest teraz zdrowie i życie rannego dziecka. Życzę mu dużo siły, jak najlepszych rokowań i szybkiego powrotu do zdrowia. Rodzinie i najbliższym przekazuję wyrazy wsparcia i otuchy" - pisze samorządowiec Wojciech Tomkiewicz.

"Dziś szczególnie ważne jest, by nie ulegać pochopnym ocenom, nie przesądzać o odpowiedzialności przed poznaniem wszystkich okoliczności i uszanować trudne emocje osób, które znalazły się w samym centrum tej olbrzymiej tragedii" - zaapelował.



