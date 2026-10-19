W skrócie Na terenie przedszkola w Jedliczu trzyletnie dziecko zostało potrącone przez karetkę podczas pokazu ratownictwa medycznego.

Chłopiec doznał ciężkich obrażeń i został przetransportowany karetką do szpitala w Rzeszowie, ponieważ warunki uniemożliwiły użycie helikoptera.

Policja nadzorowana przez prokuratora prowadzi czynności wyjaśniające okoliczności wypadku, w tym trzeźwość kierowcy ambulansu.

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed południem na terenie jednego z przedszkoli w Jedliczu.

Trzyletnie dziecko zostało potrącone przez karetkę pogotowia, która uczestniczyła w organizowanym tam pokazie ratownictwa medycznego. Według nieoficjalnych informacji do wypadku doszło podczas cofania.

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Chłopiec został ciężko ranny. Na miejsce przyleciał helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, jednak z powodu warunków atmosferycznych transport pacjenta był niemożliwy. Nieprzytomny trzylatek pojechał do szpitala karetką.

Jedlicze. Wypadek na terenie przedszkola. "Wszyscy byli w szoku"

Prezes lokalnej OSP, Marek Kobak przekazał w rozmowie z "Faktem", że chłopiec doznał urazu mózgowo-czaszkowego, a jego stan jest bardzo ciężki.

- Sytuacja była tak dynamiczna, tak napięta, wszyscy byli w szoku - relacjonował. Zwrócił również uwagę, że z relacji świadków wynika, że podczas pokazów dzieci były wożone karetką.

Póki co nie wiadomo, czy kierowca ambulansu był trzeźwy. Dokładne okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratora.

- Wyjaśniane są okoliczności potrącenia trzyletniego dziecka, do którego doszło na terenie jednego z przedszkoli w powiecie krośnieńskim - powiedziała w Polsat News mł. asp. Sara Bania-Nowak z KMP w Krośnie.



