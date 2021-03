- Niezwłocznie na miejsce wypadku zostały zadysponowane właściwe służby. Zjawiły się 10 minut od momentu otrzymania zgłoszenia. Działania zostały sprawnie przeprowadzone - przekazała podczas sobotniej konferencji prasowej wojewoda podkarpacka Ewa Leniart, mówiąc o tragicznym wypadku ukraińskiego autokaru na autostradzie A4. Jak mówili przedstawiciele policji i straży pożarnej, akcja była bardzo trudna.

Zdjęcie Miejsce wypadku ukraińskiego autokaru /Darek Delmanowicz /PAP

- Pozostajemy w stałym kontakcie z konsulem generalnym Ukrainy i ambasadorem Ukrainy - zapewniła Leniart.

Wojewoda podkarpacka podziękowała wszystkim służbom, które pracowały na miejscu wypadku: Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, pracownikom ratownictwa medycznego, policji, a także starostwu powiatowemu w Jarosławiu, które zapewniło pomoc psychologiczną poszkodowanym.

Informacje od policji i straży

- Za wcześnie, by mówić o przyczynach wypadku. Będzie to wymagało czasu. Na pewno zostanie powołany biegły z zakresu wypadków drogowych - poinformował insp. Zbigniew Sowa.

W sumie w działaniach brało udział około 50 policjantów.

- Akcja była trudna. Zadysponowanych zostało 30 oddziałów PSP i OSP. W akcji brał udział też specjalny dźwig. Oprócz tego w działaniach uczestniczyła specjalna grupa dronowa - przekazał przedstawiciel straży pożarnej.

Co z kierowcami?

- Autobus jechał z Poznania. To był autobus kursowy. Kierowca z niewiadomych przyczyn rozbił barierki przy autostradzie i stoczył się do rowu. Kierowcy przebywają w szpitalu, byli trzeźwi. Została im pobrana krew do dalszych badań. Jeszcze prowadzone są oględziny - zaznaczał insp. Sowa.

W szpitalach przebywa w sumie 29 osób. 14 jest w stanie ciężkim.



Zginęło pięć osób

Do tragicznego wypadku ukraińskiego autokaru na autostradzie A4 w Kaszycach na Podkarpaciu doszło w nocy z piątku na sobotę. Zginęło pięć osób (z pierwszych informacji wynikało, że ofiar było sześć), a 34 osoby zostały ranne. W sumie autokarem podróżowało 57 osób, w tym dwóch kierowców.

Autobus zmierzał w kierunku przejścia granicznego z Ukrainą. Wszyscy uczestnicy wypadku to obywatele tego kraju.

- Pojazd uderzył w osłonę energochłonną, która jest na końcu pasa zjazdowego na MOP (miejsce obsługi podróżnych), a później w bariery i przewrócił się do rowu za tymi barierami - przekazał dyżurny z podkarpackiej GDDKiA.

Ranni w wypadku zostali przewiezieni do szpitala wojewódzkiego w Przemyślu, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, szpitala wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, szpitala w Rudnej Małej oraz do szpitali powiatowych w Przeworsku i Lubaczowie.