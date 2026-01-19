Tragiczny finał poszukiwań w Rzeszowie. Nie żyje 49-letni naukowiec

Tragiczny finał poszukiwań zaginionego naukowca w Rzeszowie. W czwartek po południu, w trudno dostępnym, zadrzewionym terenie rezerwatu Lisia Góra, policjanci odnaleźli ciało zaginionego 49-letniego mieszkańca miasta. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

Radiowóz policyjny z niebieskim światłem sygnalizacyjnym włączonym, owinięty żółto-niebieskimi pasami odblaskowymi, widoczny fragment napisu 'POLICJA' na dachu.
Rzeszów. Policja odnalazła ciało 49-letniego naukowca (zdj. ilustracyjne)Damian KlamkaEast News

  • Policjanci z Rzeszowa zakończyli poszukiwania zaginionego 49-letniego naukowca, którego ciało odnaleziono w rejonie Lisiej Góry.
  • Zaginięcie mężczyzny zgłoszono w ubiegłym tygodniu po tym, jak 13 stycznia wyszedł z domu i nie wrócił.
  • Na miejscu odnalezienia ciała przeprowadzono czynności pod nadzorem prokuratora, wstępnie wykluczono udział osób trzecich.
Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zakończyli poszukiwania zaginionego 49-letniego mieszkańca miasta. W czwartek po godz. 14.00 w rejonie Lisiej Góry odnaleziono ciało mężczyzny.

Zaginął naukowiec z Rzeszowa. Tragiczny finał poszukiwań

Zaginięcie 49-latka zostało zgłoszone w ubiegłym tygodniu przez jego bliskich. Jak informowała policja, mężczyzna 13 stycznia wyszedł z domu i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną. Nie było też wiadomo, gdzie przebywa.

    Sprawą zajmowali się funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie, którzy prowadzili intensywne działania poszukiwawcze.

    W czwartek, podczas sprawdzania trudno dostępnego, zadrzewionego terenu Lisiej Góry, jeden z policjantów zauważył zwłoki mężczyzny. Jak potwierdzono, był to zaginiony 49-latek.

    Rzeszów. Odnaleziono ciało poszukiwanego naukowca

    "Na miejscu pod nadzorem prokuratora przeprowadzono czynności procesowe. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do dalszych badań sekcyjnych, które mają pomóc w ustaleniu dokładnej przyczyny śmierci" - podano w komunikacie.

    Wcześniej policja publikowała wizerunek i rysopis zaginionego, apelując o pomoc w jego odnalezieniu. 

