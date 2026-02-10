W skrócie Ciało 18-letniej Urszuli z Krosna znaleziono 3 lutego w okolicach lotniska w Krośnie.

Sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną śmierci było wychłodzenie, wykluczono udział osób trzecich.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, a policja apeluje o uważność w okresie zimowym.

Ciało 18-letniej Urszuli, uczennicy liceum w Krośnie, znaleziono 3 lutego nieopodal lotniska w tym mieście - na otwartej przestrzeni poza zabudowaniami. Jej zaginięcie wcześniej zgłosiła rodzina. Dziewczyna nie wróciła do domu i nie odbierała telefonu.

Przyczyna śmierci nastolatki została potwierdzona przez prokuraturę po przeprowadzeniu sekcji. Wykluczono udział osób trzecich w zdarzeniu i jak ustalono, 18-latka zmarła z powodu wychłodzenia.

Krosno. Tragiczny finał poszukiwań 18-latki

W dniu zaginięcia dziewczyny termometry w Krośnie wskazywały około 8 st. C poniżej zera. W nocy temperatura spadła natomiast do mniej więcej -15 st. C. Trwa śledztwo, które ma na celu ustalenie szczegółów zaginięcia i śmierci Urszuli.

Młoda kobieta wyszła z mieszkania 2 lutego przed południem, nie informując wcześniej bliskich o swoich planach. Jej telefon został wyłączony.

Rodzina najpierw próbowała szukać dziewczyny na własną rękę, a kiedy poszukiwania te nie przyniosły rezultatu - zgłosiła zaginięcie na policji.

Poszukiwania 18-latki w Krośnie. Ciało odnaleziono przy lotnisku

Funkcjonariusze natychmiast zorganizowali poszukiwania. Po kilku godzinach, przed północą, udało się znaleźć jej ciało w rejonie krośnieńskiego lotniska. Teren ten jest słabo zamieszkany, znajdują się tam głównie zakłady produkcyjne i zarośla.

Prokuratura Okręgowa w Krośnie wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci, którego celem jest ustalenie dokładnych okoliczności zaginięcia i śmierci dziewczyny.

Przy tej okazji policja zaapelowała o uważność w stosunku do osób, które mogą wymagać naszej pomocy - z wychłodzenia tej zimy zmarło już ponad 40 osób.

