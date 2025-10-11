Tragiczny finał poszukiwań na Podkarpaciu. Odnaleziono ciała nastolatków

W skrócie Policja zakończyła poszukiwania dwójki nastolatków w Rzeszowie, odnaleziono ich ciała.

14-latka i 15-latek zaginęli w piątkowy wieczór. Policja apelowała o pomoc w poszukiwaniach.

Poszukiwania 14-latki i 15-latka trwały od piątkowego wieczoru.

"Dziś po południu, w efekcie działań poszukiwawczych, mundurowi odnaleźli ich ciała" - poinformowali w sobotę po południu rzeszowscy policjanci.

Na miejscu policjanci wykonują czynności. Decyzją prokuratora z Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów ciała zostały zabezpieczone do dalszych badań.

Rzeszów. Tragiczny finał poszukiwań nastolatków z Podkarpacia

W piątek przed godz. 22 funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zostali powiadomieni o zaginięciu 14-letniej mieszkanki miasta.

Dziewczynka rano wyszła do szkoły, a ostatni raz kontaktowała się z bliskimi przed godziną 18.

Od tego momentu jej telefon był nieaktywny, co wzbudziło poważne obawy rodziny.

Równocześnie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku przyjęli zgłoszenie o zaginięciu 15-letniego mieszkańca powiatu sanockiego.

Z policyjnych ustaleń wynikało, że nastolatkowie spotkali się w centrum Rzeszowa.

Funkcjonariusze rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania, sprawdzając m.in. monitoringi oraz możliwe miejsca pobytu młodych osób.

W operacji udział brali policjanci, strażacy oraz ratownicy z psami z rzeszowskiego Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT.

