Tragiczny finał poszukiwań na Podkarpaciu. Odnaleziono ciała nastolatków

Agata Sucharska

Tragiczny finał poszukiwań nastolatków z Podkarpacia. Policjanci odnaleźli ciała 14-latki z Rzeszowa i 15-latka z powiatu sanockiego, których zaginięcie zgłoszono dzień wcześniej. Na miejscu trwają działania policji.

Tragiczny finał poszukiwań nastolatków na Podkarpaciu (zdj. ilustracyjne)
Tragiczny finał poszukiwań nastolatków na Podkarpaciu (zdj. ilustracyjne)Polska PressEast News

W skrócie

  • Policja zakończyła poszukiwania dwójki nastolatków w Rzeszowie, odnaleziono ich ciała.
  • 14-latka i 15-latek zaginęli w piątkowy wieczór. Policja apelowała o pomoc w poszukiwaniach.
Poszukiwania 14-latki i 15-latka trwały od piątkowego wieczoru.

"Dziś po południu, w efekcie działań poszukiwawczych, mundurowi odnaleźli ich ciała" - poinformowali w sobotę po południu rzeszowscy policjanci.

Na miejscu policjanci wykonują czynności. Decyzją prokuratora z Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów ciała zostały zabezpieczone do dalszych badań.

    Rzeszów. Tragiczny finał poszukiwań nastolatków z Podkarpacia

    W piątek przed godz. 22 funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie zostali powiadomieni o zaginięciu 14-letniej mieszkanki miasta.

    Dziewczynka rano wyszła do szkoły, a ostatni raz kontaktowała się z bliskimi przed godziną 18.

    Od tego momentu jej telefon był nieaktywny, co wzbudziło poważne obawy rodziny.

    Równocześnie policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku przyjęli zgłoszenie o zaginięciu 15-letniego mieszkańca powiatu sanockiego.

    Z policyjnych ustaleń wynikało, że nastolatkowie spotkali się w centrum Rzeszowa.

    Funkcjonariusze rozpoczęli szeroko zakrojone poszukiwania, sprawdzając m.in. monitoringi oraz możliwe miejsca pobytu młodych osób.

    W operacji udział brali policjanci, strażacy oraz ratownicy z psami z rzeszowskiego Stowarzyszenia Cywilnych Zespołów Ratowniczych z Psami STORAT.

