Tragiczna śmierć strażaków w Nisku. Jeden z nich miał wkrótce zostać ojcem

Michał Blus

Michał Blus

Jeden ze strażaków, który zginął podczas akcji gaśniczej w Nisku, oczekiwał narodzin pierwszego dziecka. Drugi miał wiele planów na przyszłość. W związku z piątkową tragedią wojewoda podkarpacka zarządziła opuszczenie flag do połowy masztu na budynkach samorządowych. Kondolencje rodzinom złożyli m. in. prezydent i premier.

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Strażacy gaszą pożar na dachu budynku handlowego w Nisku, widoczny dym i samochód strażacki, parawan z przodu
W pożarze w Nisku zginęło dwóch strażaków. Ruszyła zbiórka dla ich rodzinDarek DelmanowiczPAP

Podczas gaszenia pożaru w Nisku zginęło dwóch strażaków. Jeden z nich miał zaledwie 27 lat. Był mężem i oczekiwał narodzin pierwszego dziecka. 

Drugi również był młodym "pełnym pasji ratownikiem, zawsze gotowym nieść pomoc innym. Miał mnóstwo planów. Nie zdążył jeszcze założyć własnej rodziny". Te szczegóły pojawiły się w opisie zbiórki na rzecz rodzin tragicznie zmarłych strażaków, która obecnie trwa w sieci.

Tragedia wstrząsnęła strażakami. "W tym zawodzie wspólnie spędzane dyżury i wyjazdy do najtrudniejszych akcji hartują więzi silniejsze niż w jakiejkolwiek innej pracy. W jednostce zostały po nich dwa puste miejsca. Szczególnie trudne chwile przeżywają ci ratownicy, którzy walczyli o ich życie bezpośrednio na miejscu zdarzenia" - dodano w opisie zbiórki.

Strażak w pełnym umundurowaniu klęczy przy drodze obok auta strażackiego, trzymając hełm w ręku i opierając łokieć na kolanie, obok leży kask oraz rozłożona zielona mata.
Strażak na miejscu pożaru magazynu z częściami do ciągników rolniczych w NiskuDarek DelmanowiczPAP

Tragiczny pożar w Nisku. Zginęło dwóch strażaków

W nocy z piątku na sobotę strażacy zagasili punktowe zarzewia ognia pożaru, który wybuchł w piątek rano w Nisku (Podkarpackie). Nadzorują jeszcze miejsce i rozbierają konstrukcję.

W działaniach w nocy i obecnych biorą udział cztery zastępy - około 16 strażaków PSP i OSP. W sumie w akcji wzięło udział ponad 150 strażaków.

Pożar magazynu oraz sklepu z częściami do ciągników rolniczych wybuchł w piątek. Zgłoszenie o pożarze wpłynęło o godz. 8:24 i po siedmiu minutach zastępy straży były na miejscu.

W trakcie gaszenia ognia dwóch strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku zostało odciętych przez ogień. Szybko zostali ewakuowani ze strefy, ale niestety nie udało się uratować ich życia.

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Ogień odciął strażakom drogę ewakuacji. Tragedia podczas akcji gaśniczej

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Dorota Hilger
Dawid Szczyrbowski, Dorota Hilger

Podczas briefingu prasowego komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nadbryg. Tomasz Baran relacjonował, że cały czas była łączność ze strażakami, którzy informowali o sytuacji. - Jednak w pewnym momencie nadali sygnał "Ratunek". Zostali odcięci od możliwości ewakuacji, dając informację, że pożar rozprzestrzenia się błyskawicznie i potrzebują pomocy - mówił nadbryg. Baran.

W hołdzie strażakom, którzy zginęli, w piątek o godz. 18 w jednostkach PSP i OSP w całym kraju zostały włączone sygnały świetlno-dźwiękowe w pojazdach pożarniczych.

Grupa strażaków i ratowników w mundurach stoi w szeregu przed wozami strażackimi oświetlonymi niebieskimi światłami, jedna osoba salutuje.
Strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie uczcili pamięć dwóch kolegów, którzy zginęli podczas akcji gaśniczej w NiskuDarek DelmanowiczPAP

Nisko. Kondolencje po śmierci strażaków, opuszczono flagi

Na miejscu pożaru była obecna również wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul. Podczas briefingu zaznaczyła, że strażacy ci mieli duże doświadczenie i całe życie przed sobą. Zapewniła, że wszystkie osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego taką pomoc już otrzymały. Psychologowie zostaną także skierowani do rodzin strażaków uczestniczących w akcji gaśniczej.

Wojewoda zarządziła opuszczenie flag państwowych do połowy masztu na budynkach Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz jego delegatur w dniach 16-19 października 2026 r.

Kondolencje rodzinie ofiar złożyli w mediach społecznościowych prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński, a także m.in. komendant Państwowej Straży Pożarnej oraz Służba Ochrony Państwa.

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