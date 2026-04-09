W skrócie W Wielką Sobotę w Parafii Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie-Białej podczas uroczystości w kościele zasłabł prezes miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się uratować życia 35-letniego strażaka.

Informacje o jego śmierci i kondolencje zostały przekazane przez parafię oraz OSP Rzeszów-Biała w mediach społecznościowych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do tragicznego zdarzenia doszło w Wielką Sobotę w Parafii Miłosierdzia Bożego w Rzeszowie-Białej. Jak donoszą lokalne media, rzeszow24.info oraz rzeszow-news.pl, w trakcie uroczystości w kościele nagle zasłabł jeden ze strażaków.

35-letni Konrad Kotula, pełniący funkcję prezesa miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, był w trakcie pełnienia tradycyjnej warty przy Grobie Pańskim.

Rzeszów. Tragedia w kościele, nie żyje 35-letni strażak

Mimo natychmiastowo podjętej reanimacji życia druha OSP nie udało się uratować. Sprawę badają odpowiednie służby.

Informacje o śmierci strażaka podały także między innymi OSP Rzeszów - Biała oraz Parafia Miłosierdzia Bożego Rzeszów - Biała w mediach społecznościowych. "Dziękujemy Konradowi za jego życie, postawę oraz za służbę do końca. Modlimy się o wieczność dla niego i o siłę dla jego rodziny" - napisano na stronie parafii.

Rozwiń

"Odszedł od nas człowiek niezwykle oddany służbie, zawsze gotowy nieść pomoc innym, życzliwy, odpowiedzialny i pełen serca dla naszej strażackiej rodziny. Jego zaangażowanie, siła i obecność na zawsze pozostaną w naszej pamięci" - stwierdzili strażacy.

"Wierzymy, że św. Florian przyjął Go do swojej strażackiej służby tam, gdzie nie ma już cierpienia, a płomień oznacza tylko światło i nadzieję" - podkreślili, uzupełniając wpis o kondolencje dla rodziny i bliskich zmarłego.

