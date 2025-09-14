Straż pożarna informację o wypadku otrzymała w sobotę kilka minut przed godz. 21. Tragedia rozegrała się na drodze prowadzącej do Leżajska, w pobliżu domu weselnego w Brzózie Królewskiej.

- Gdy dotarliśmy na miejsce, trwała już reanimacja 36-letniego mężczyzny przez zespół pogotowia ratunkowego - powiedział Interii rzecznik straży pożarnej w Leżajsku bryg. Wojciech Długosz. Jak dodał, działania strażaków polegały głównie na zabezpieczeniu terenu.

Mimo udzielonej pomocy życia mężczyzny nie udało się uratować.

Brzóza Królewska: Wypadek przy domu weselnym. Nie żyje 36-letni mężczyzna

Strażak przekazał, że ofiarę potrącił osobowy volkswagen, którym podróżowały cztery osoby: 20-letni kierowca i trzy nastoletnie dziewczyny - dwie 17-latki i 15-latka.

Samochód osobowy potrącił pieszego. Za kierownicą 20-latek

W rozmowie z Radiem Rzeszów Bartosz Wilk z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie potwierdził, że wypadek miał miejsce na drodze wojewódzkiej nr 875 między Brzózą Królewską a Leżajskiem.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący pojazdem 20-latek był trzeźwy. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora.

Rzecznik straży pożarnej nie wyklucza, że 36-latek mógł być gościem lub pracownikiem domu weselnego. Droga prowadząca do obiektu jest drogą leśną, w pobliżu nie ma innych zabudowań, a w miejscu tym regularnie co sobotę odbywają się wesela.

