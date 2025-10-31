Tragedia niedaleko Sanoka. Znaleźli ciało 18-latka
W rowie melioracyjnym w miejscowości Zabłotce znaleziono ciało. Policja poinformowała Interię, że to zwłoki 18-letniego mieszkańca powiatu sanockiego. Śledczy nie wykluczają, że do śmierci chłopaka przyczyniły się osoby trzecie.
W skrócie
- W Zabłotcach znaleziono ciało 18-latka w rowie melioracyjnym.
- Policja bada sprawę, nie wykluczając udziału osób trzecich w śmierci młodego mężczyzny.
- Trwa śledztwo, a sekcja zwłok zaplanowana jest na piątek.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Przypadkowy przechodzień natknął się w środę na leżące w rowie melioracyjnym ciało. Zwłoki zostały odnalezione w miejscowości Zabłotce (pow. sanocki).
- W środę przed godz. 6 rano osoba postronna znalazła ciało mężczyzny leżące na ziemi - poinformowała w rozmowie z Interią asp. szt. Anna Oleniacz z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.
Służbom udało się zidentyfikować denata jako 18-letniego mieszkańca powiatu sanockiego. Ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań.
Zabłotce: Ciało 18-latka w rowie. "Nie wykluczamy udziału osób trzecich"
Doniesienia policji potwierdziła prokuratura.
"Ciało 18-latka odnalazł przechodzień. Leżało w rowie melioracyjnym, mężczyzna nie dawał oznak życia" - przekazała w komunikacie rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie prok. Marta Kolendowska-Matejczuk.
"Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny, nie wykluczając tzw. udziału osób trzecich" - dodała.
Policja prowadzi śledztwo. "Kwalifikacja może ulec zmianie"
Śledztwo prowadzone jest w sprawie "podejrzenia spowodowania, skutkującego zgonem, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu". To przestępstwo z art. 156 kodeksu karnego.
"W zależności od dalszych ustaleń przyjęta obecnie kwalifikacja może ulec zmianie" - poinformowała prokurator.
"W sprawie wykonywane są przez wydział kryminalny KPP w Sanoku czynności, jednakże w tym zakresie nie będą ujawniane na obecnym etapie śledztwa, z uwagi na dobro śledztwa, w tym konieczność zabezpieczenia jego prawidłowego toku" - podkreśliła.
Na piątek zaplanowano sekcję zwłok 18-latka.