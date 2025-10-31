W skrócie W Zabłotcach znaleziono ciało 18-latka w rowie melioracyjnym.

Policja bada sprawę, nie wykluczając udziału osób trzecich w śmierci młodego mężczyzny.

Trwa śledztwo, a sekcja zwłok zaplanowana jest na piątek.

Przypadkowy przechodzień natknął się w środę na leżące w rowie melioracyjnym ciało. Zwłoki zostały odnalezione w miejscowości Zabłotce (pow. sanocki).

- W środę przed godz. 6 rano osoba postronna znalazła ciało mężczyzny leżące na ziemi - poinformowała w rozmowie z Interią asp. szt. Anna Oleniacz z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.

Służbom udało się zidentyfikować denata jako 18-letniego mieszkańca powiatu sanockiego. Ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań.

Doniesienia policji potwierdziła prokuratura.

"Ciało 18-latka odnalazł przechodzień. Leżało w rowie melioracyjnym, mężczyzna nie dawał oznak życia" - przekazała w komunikacie rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie prok. Marta Kolendowska-Matejczuk.

"Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny, nie wykluczając tzw. udziału osób trzecich" - dodała.

Policja prowadzi śledztwo. "Kwalifikacja może ulec zmianie"

Śledztwo prowadzone jest w sprawie "podejrzenia spowodowania, skutkującego zgonem, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu". To przestępstwo z art. 156 kodeksu karnego.

"W zależności od dalszych ustaleń przyjęta obecnie kwalifikacja może ulec zmianie" - poinformowała prokurator.

"W sprawie wykonywane są przez wydział kryminalny KPP w Sanoku czynności, jednakże w tym zakresie nie będą ujawniane na obecnym etapie śledztwa, z uwagi na dobro śledztwa, w tym konieczność zabezpieczenia jego prawidłowego toku" - podkreśliła.

Na piątek zaplanowano sekcję zwłok 18-latka.

