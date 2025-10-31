Tragedia niedaleko Sanoka. Znaleźli ciało 18-latka

Marta Stępień
Paweł Sekmistrz

Marta Stępień, Paweł Sekmistrz

W rowie melioracyjnym w miejscowości Zabłotce znaleziono ciało. Policja poinformowała Interię, że to zwłoki 18-letniego mieszkańca powiatu sanockiego. Śledczy nie wykluczają, że do śmierci chłopaka przyczyniły się osoby trzecie.

W rowie melioracyjnym znaleziono ciało 18-latka (zdj. ilustracyjne)
W rowie melioracyjnym znaleziono ciało 18-latka (zdj. ilustracyjne)Klaudia RadeckaAgencja FORUM

W skrócie

  • W Zabłotcach znaleziono ciało 18-latka w rowie melioracyjnym.
  • Policja bada sprawę, nie wykluczając udziału osób trzecich w śmierci młodego mężczyzny.
  • Trwa śledztwo, a sekcja zwłok zaplanowana jest na piątek.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Przypadkowy przechodzień natknął się w środę na leżące w rowie melioracyjnym ciało. Zwłoki zostały odnalezione w miejscowości Zabłotce (pow. sanocki).

- W środę przed godz. 6 rano osoba postronna znalazła ciało mężczyzny leżące na ziemi - poinformowała w rozmowie z Interią asp. szt. Anna Oleniacz z Komendy Powiatowej Policji w Sanoku.

Służbom udało się zidentyfikować denata jako 18-letniego mieszkańca powiatu sanockiego. Ciało zostało zabezpieczone do dalszych badań.

Zabłotce: Ciało 18-latka w rowie. "Nie wykluczamy udziału osób trzecich"

Doniesienia policji potwierdziła prokuratura.

"Ciało 18-latka odnalazł przechodzień. Leżało w rowie melioracyjnym, mężczyzna nie dawał oznak życia" - przekazała w komunikacie rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Krośnie prok. Marta Kolendowska-Matejczuk.

"Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon mężczyzny, nie wykluczając tzw. udziału osób trzecich" - dodała.

Zobacz również:

Tragedia w Woli Osowińskiej
Lubelskie

Rodzinna tragedia na Lubelszczyźnie. Tak miał tłumaczyć się 13-latek

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz

    Policja prowadzi śledztwo. "Kwalifikacja może ulec zmianie"

    Śledztwo prowadzone jest w sprawie "podejrzenia spowodowania, skutkującego zgonem, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu". To przestępstwo z art. 156 kodeksu karnego.

    "W zależności od dalszych ustaleń przyjęta obecnie kwalifikacja może ulec zmianie" - poinformowała prokurator.

    "W sprawie wykonywane są przez wydział kryminalny KPP w Sanoku czynności, jednakże w tym zakresie nie będą ujawniane na obecnym etapie śledztwa, z uwagi na dobro śledztwa, w tym konieczność zabezpieczenia jego prawidłowego toku" - podkreśliła.

    Na piątek zaplanowano sekcję zwłok 18-latka.

    Zobacz również:

    Zaginięcie Karoliny Wróbel. Śledczy nadal nie wiedzą co stało się z młodą matką?
    Śląskie

    "Nad ten staw już nie wrócimy". Co dalej ze sprawą Karoliny Wróbel?

    Dawid Serafin
    Dawid Serafin
    Śląskim szpitalom kończą się kontrakty z NFZ. Co dalej?Polsat News

    Najnowsze