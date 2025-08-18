Tragedia na Podkarpaciu. Zginęło troje nastolatków
Nie żyje troje nastolatków podróżujących seatem. W ich samochód wjechał pijany kierowca lawety, który - według lokalnych mediów - uciekał przed policją. Do tragedii doszło w miejscowości Grochowe nieopodal Mielca. Wśród śmiertelnych ofiar wypadku jest obywatel Niemiec.
Według informacji przekazanych przez podkom. Bernadettę Krawczyk z mieleckiej policji wynika, że kierujący lawetą nie zachował ostrożności przy wyjeżdżaniu z drogi podporządkowanej i uderzył w jadącego prawidłowo osobowego seata.
Śmierć poniosło troje nastolatków podróżujących samochodem. To 19-latka, jej 12-letni brat i 18-letni chłopak, obywatel Niemiec.
Grochowe. Pijany uderzył w seata. Nie żyje troje nastolatków
Mundurowa uściśliła, że seat w wyniku zderzenia z lawetą uderzył jeszcze w słup energetyczny. Zderzenie było tak silne, że podróżujące autem osoby zostały zakleszczone w pojeździe. Wszyscy zginęli na miejscu.
Jak nadmieniła policjantka, 34-letni kierowca lawety był pijany. Pierwsze badania wykazało prawie półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Oficer prasowa zastrzegła, że są to wstępne ustalenia, a działania policji na miejscu wypadku trwają.
Z kolei portal MielecTV poinformował, wcześniej policjanci prowadzili pościg za pijanym kierowcą lawety. Przyczyną było niezatrzymanie się mężczyzny do kontroli drogowej.