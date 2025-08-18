Tragedia na Podkarpaciu. Zginęło troje nastolatków

Nie żyje troje nastolatków podróżujących seatem. W ich samochód wjechał pijany kierowca lawety, który - według lokalnych mediów - uciekał przed policją. Do tragedii doszło w miejscowości Grochowe nieopodal Mielca. Wśród śmiertelnych ofiar wypadku jest obywatel Niemiec.

Według informacji przekazanych przez podkom. Bernadettę Krawczyk z mieleckiej policji wynika, że kierujący lawetą nie zachował ostrożności przy wyjeżdżaniu z drogi podporządkowanej i uderzył w jadącego prawidłowo osobowego seata.

Śmierć poniosło troje nastolatków podróżujących samochodem. To 19-latka, jej 12-letni brat i 18-letni chłopak, obywatel Niemiec.

Mundurowa uściśliła, że seat w wyniku zderzenia z lawetą uderzył jeszcze w słup energetyczny. Zderzenie było tak silne, że podróżujące autem osoby zostały zakleszczone w pojeździe. Wszyscy zginęli na miejscu.

    Jak nadmieniła policjantka, 34-letni kierowca lawety był pijany. Pierwsze badania wykazało prawie półtora promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Oficer prasowa zastrzegła, że są to wstępne ustalenia, a działania policji na miejscu wypadku trwają.

    Z kolei portal MielecTV poinformował, wcześniej policjanci prowadzili pościg za pijanym kierowcą lawety. Przyczyną było niezatrzymanie się mężczyzny do kontroli drogowej.

