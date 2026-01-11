Tragedia na Podkarpaciu. Potrącił chłopca, kierowca nie żyje

W miejscowości Nowosielec (woj. podkarpackie) 82-letni kierowca przejechał 6-latka, gdy ten wsiadał do zaparkowanego auta. Chłopiec w stanie ciężkim trafił do szpitala. Jak podają śledczy, prawdopodobną przyczyną wypadku było zasłabnięcie 82-latka. Pomimo reanimacji, kierowca zmarł na miejscu.

Podkarpackie. 82-latek potrącił 6-letnie dziecko, kierowca nie żyje
Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę około godz. 9 rano. Jak relacjonowała p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku st. sierżant Julia Madej-Sznajder, 82-letni kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem i przejechał sześcioletniego chłopca, który właśnie wsiadał do samochodu rodziców.

Nowosielec. 82-latek przejechał kilkuletnie dziecko

- Z ustaleń wynika, że chłopiec wsiadał do zaparkowanego samochodu, gdy 82-letni kierowca przejeżdżający obok stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w chłopca, a następnie go przejechał - mówiła policjantka.

Śledczy wciąż badają dokładne okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, przyczyną zdarzenia mogło być zasłabnięcie 82-letniego mężczyzny.

    Wezwane na miejsce wypadku służby ratownicze podjęły akcję reanimacyjną kierowcy. Życia mężczyzny nie udało się jednak uratować.

    Sześcioletni chłopiec, który ucierpiał w wypadku, został w ciężkim stanie przetransportowany do szpitala w Rzeszowie. Nie wiadomo, czy jego życiu zagraża niebezpieczeństwo.

