W skrócie 82-letni kierowca stracił panowanie nad autem i potrącił 6-letnie dziecko.

Chłopiec został ciężko ranny i przetransportowany do szpitala w Rzeszowie.

Prawdopodobną przyczyną wypadku było zasłabnięcie starszego mężczyzny, który zmarł na miejscu pomimo reanimacji.

Do tragicznego wypadku doszło w niedzielę około godz. 9 rano. Jak relacjonowała p.o. oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Nisku st. sierżant Julia Madej-Sznajder, 82-letni kierowca samochodu osobowego stracił panowanie nad pojazdem i przejechał sześcioletniego chłopca, który właśnie wsiadał do samochodu rodziców.

Nowosielec. 82-latek przejechał kilkuletnie dziecko

- Z ustaleń wynika, że chłopiec wsiadał do zaparkowanego samochodu, gdy 82-letni kierowca przejeżdżający obok stracił panowanie nad kierownicą i uderzył w chłopca, a następnie go przejechał - mówiła policjantka.

Śledczy wciąż badają dokładne okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratora. Według wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, przyczyną zdarzenia mogło być zasłabnięcie 82-letniego mężczyzny.

Wezwane na miejsce wypadku służby ratownicze podjęły akcję reanimacyjną kierowcy. Życia mężczyzny nie udało się jednak uratować.

Sześcioletni chłopiec, który ucierpiał w wypadku, został w ciężkim stanie przetransportowany do szpitala w Rzeszowie. Nie wiadomo, czy jego życiu zagraża niebezpieczeństwo.

