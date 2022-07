Ten mur zna każdy Polak. Odwiedziłem zamek z "Zemsty"

Wiktor Kazanecki

Zamek z "Zemsty" Fredry istnieje naprawdę, a co więcej - w przeszłości faktycznie zamieszkiwały w nim zwaśnione rodziny. Zwiedzając Kamieniec, zobaczyłem też słynny mur, o który pokłócili się Cześnik z Rejentem. On nadal dzieli, lecz nie bohaterów dramatu, ale dwie podkarpackie wsie, których mieszkańcy czasami się ze sobą czubią. Przy okazji zajrzałem do sali tortur i sprawdziłem, co czai się w lesie otaczającym dawną twierdzę.

Zdjęcie Odwiedziłem zamek w Odrzykoniu koło Krosna. To tam rozegrała się historia, która zainspirowała Fredrę do napisania "Zemsty" / Wiktor Kazanecki / INTERIA.PL