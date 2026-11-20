W skrócie Świadkowie w Rzeszowie zaobserwowali nisko lecący obiekt, który przypominał pocisk z niewielkimi skrzydłami i wydawał charakterystyczny, buczący dźwięk.

Choć świadkowie nie zgłaszali zdarzenia, godzinę później odwiedzili ich policjanci, którzy zebrali szczegółowe zeznania dotyczące przelotu obiektu.

Policja potwierdziła otrzymanie zgłoszenia o prawdopodobnym bezzałogowym statku powietrznym i o sprawie powiadomiła Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz SKW.

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Do zdarzenia doszło w piątek, około godz. 10.20-10.30 w rejonie Politechniki Rzeszowskiej.

Jak relacjonuje w rozmowie z Interią 40-letnia mieszkanka Rzeszowa, wraz ze swoim znajomym zauważyła nisko lecący, niezidentyfikowany obiekt. Wcześniej oboje usłyszeli głośny dźwięk.

- To było już po odwołaniu porannych alarmów, około godziny 10.20 znajdowałam się niedaleko politechniki, tankowałam samochód i rozmawiałam z moim kolegą. W pewnym momencie, podczas tankowania, razem usłyszeliśmy głośny dźwięk. Zauważyliśmy bardzo nisko lecący obiekt. Wyglądał jak pocisk z niewielkimi skrzydłami i wydawał charakterystyczny, buczący dźwięk - opowiada kobieta.

Jak przyznaje, początkowo oboje sądzili, że może to być wojskowa maszyna. Zwrócili jednak uwagę na niewielką wysokość, na jakiej przemieszczał się obiekt.

- Wychyliliśmy się i patrzyliśmy, jak leci. Zastanawialiśmy się, czy to myśliwiec, ale był zdecydowanie za nisko. Jesteśmy przyzwyczajeni, że w okolicach Rzeszowa cały czas coś lata, dlatego początkowo nie pomyśleliśmy, że może to być coś niebezpiecznego - relacjonuje.

Tajemniczy obiekt nad Rzeszowem. Godzinę później pojawiła się policja

Świadkowie nie zdążyli nagrać przelotu ani zrobić zdjęć. Jak tłumaczy kobieta, całe zdarzenie było na tyle zaskakujące, że oboje skupili się na obserwowaniu obiektu.

- Oboje mieliśmy telefony w kieszeniach. Później nawet śmialiśmy się z tego, że my nie jesteśmy tym pokoleniem, które wszystko nagrywa, a przecież wszyscy dzisiaj wszystko nagrywają i fotografują. My po prostu staliśmy i patrzyliśmy, podyskutowaliśmy i każdy z nas pojechał do pracy - dodaje.

Co istotne, ani kobieta, ani jej znajomy nie zgłosili zdarzenia żadnym służbom. Byli przekonani, że zaobserwowali jeden z obiektów, które regularnie pojawiają się na niebie w rejonie Rzeszowa.

Sytuacja przybrała jednak nieoczekiwany obrót około godzinę później. Gdy 40-latka przebywała już w swoim gabinecie - w miejscu pracy pojawili się u niej funkcjonariusze policji kryminalnej, którzy zaczęli wypytywać o zaobserwowany przelot.

- Przyjechali do mnie policjanci kryminalni. Musiałam dokładnie opisać, co widziałam, i narysować ten obiekt. Byłam zaskoczona, bo naprawdę myśleliśmy, że to coś naszego. Później usłyszałam, że niestety nie był to nasz obiekt - relacjonuje rozmówczyni Interii.

Jak dodaje, policjanci skontaktowali się również z jej znajomym, który razem z nią obserwował niezidentyfikowany obiekt. Od niego także zebrano informacje dotyczące okoliczności zdarzenia.

Policja potwierdza zgłoszenie. O sprawie powiadomiono ABW oraz SKW

Interia skontaktowała się w tej sprawie z rzeszowską policją. Rzeczniczka KMP w Rzeszowie komisarz Magdalena Żuk potwierdziła, że w piątek po godz. 10 funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące niezidentyfikowanego obiektu.

- Po godzinie 10 dostaliśmy sygnał. Osoba zgłaszająca powiadomiła nas o tym, że nad budynkiem jednej z rzeszowskich uczelni najprawdopodobniej przeleciał bezzałogowy statek powietrzny - przekazała Interii przedstawicielka policji.

Jak wyjaśniła, na miejsce skierowano funkcjonariuszy, którzy przeprowadzili interwencję i sporządzili dokumentację dotyczącą zdarzenia.

- O całym zdarzeniu powiadomiliśmy SKW i ABW - poinformowała policjantka.

Aleksandra Czurczak



