W skrócie Na jednej z niezamieszkałych posesji w Lubaczowie znaleziono niewielki płatowiec wykonany ze styropianu, który nie zawierał materiałów wybuchowych i nie stanowił zagrożenia radiologicznego, chemicznego ani biologicznego.

Żandarmeria Wojskowa, działając pod nadzorem prokuratury, zabezpieczyła obiekt w celu przeprowadzenia dalszych badań laboratoryjnych.

Służby otrzymały w środę zgłoszenie o przedmiocie przypominającym drona, który według nieoficjalnych informacji miał odbić się od budynku i spaść na ziemię, nie powodując żadnych szkód.

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Działając pod nadzorem prokuratora działu ds. wojskowych Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie, Żandarmeria Wojskowa, otwiera się w nowym oknie sprawdziła obiekt znaleziony na jednej z niezamieszkałych posesji w Lubaczowie w województwie podkarpackim.

"Wyeliminowano zagrożenie radiologiczne, biologiczne, chemiczne, jak również na obecność materiałów wybuchowych" - przekazano w komunikacie ŻW.

Lubaczów. Płatowiec wykonany ze styropianu

Wstępne czynności wykazały, że odnaleziony obiekt to mały, styropianowy płatowiec. Jak podkreśliła żandarmeria, nie posiadał uzbrojenia ani cech bojowych.

Prokurator zdecydował, że obiekt zostanie zabezpieczony przez Żandarmerię Wojskową do dalszych badań laboratoryjnych.

Akcja na Podkarpaciu. Zgłaszano obiekt przypominający drona

Jak informowała policja, w środę służby otrzymały zgłoszenie, że na jednej z niezamieszkałych posesji w Lubaczowie znajduje się przedmiot przypominający drona. Nie było osób poszkodowanych.

Polsat News podawał nieoficjalnie, że obiekt miał odbić się od budynku mieszkalnego, a następnie spaść na ziemię.

O sprawie powiadomione zostały Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, otwiera się w nowym oknie, Żandarmeria Wojskowa i prokuratura.

Również w środę przedmiot przypominający bezzałogowy statek powietrzny znaleziono w miejscowości Wydrza. Ustalono, że jest to nieuzbrojony dron wykorzystywany przez wojska norweskie, które prowadzą ćwiczenia na poligonie w Nowej Dębie. Obiekt także został zabezpieczony przez Żandarmerię Wojskową.



