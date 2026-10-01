Spowodował tragiczny wypadek, uciekł ze szpitala. Prokuratura wydała list gończy

Bartosz Przyborowski

Bartosz Przyborowski

Kamil Bocheński, sprawca tragicznego wypadku w Głogowie Małopolskim, jest poszukiwany listem gończym - poinformowała w czwartek Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie. Mężczyzna uciekł ze szpitala, do którego trafił bezpośrednio po zdarzeniu. W wypadku zginęły trzy osoby.

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Zniszczony samochód otoczony strażakami, w tle służby ratunkowe i zdjęcie poszukiwanego Kamila Bocheńskiego.
Kamil Bocheński poszukiwany listem gończymWojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie / Prokuratura Okręgowa w Rzeszowiemateriały prasowe

W skrócie

  • 30 września 2026 roku wydano postanowienie o poszukiwaniu Kamila Bocheńskiego listem gończym po jego ucieczce ze szpitala po spowodowaniu wypadku w Głogowie Małopolskim.
  • Prokuratura apeluje o przekazywanie informacji na temat miejsca pobytu 42-latka i przypomina o karze do pięciu lat więzienia za jego ukrywanie lub pomoc w ucieczce.
  • Bocheński, prowadząc pod wpływem substancji psychotropowych, spowodował śmiertelny wypadek i odpowiada obecnie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w takim stanie.
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Jak przekazał prok. Krzysztof Ciechanowski, postanowienie o poszukiwaniu Kamila Bocheńskiego listem gończym zostało wydane 30 września 2026 roku. Mężczyzna uciekł ze szpitala po spowodowaniu tragicznego wypadku w Głogowie Małopolskim, w którym zginęły trzy osoby.

Pod koniec sierpnia w towarzystwie swojej żony 42-latek uciekł bez formalnego wypisu z rzeszowskiego szpitala, od tamtej pory jest poszukiwany.

"Z uwagi na ukrywanie się podejrzanego, nie zdołano wykonać z jego udziałem dalszych czynności procesowych niezbędnych do zakończenia śledztwa" - podkreśla prok. Ciechanowski w komunikacie.

Prokuratura wzywa ponadto każdego, kto zna miejsce pobytu 42-latka do zawiadomienia o tym najbliższej jednostki Policji, prokuratora lub sądu oraz przypomina, że za ukrywanie poszukiwanego lub dopomaganie mu w ucieczce grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

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Do wypadku, który spowodował Bocheński, doszło 22 sierpnia na drodze krajowej nr 9 w Głogowie Małopolskim. Około godz. 7:50 mężczyzna podjął próbę wyprzedzania nie upewniwszy się, że ma wystarczającą ilość miejsca do podjęcia tego manewru.

Doprowadziło to do czołowego zderzenia z samochodem marki Kia, który jechał z naprzeciwka. Kierowca oraz pasażerka zginęli na miejscu, natomiast na początku września w Szpitalu Wojewódzkim w Rzeszowie zmarł drugi pasażer samochodu.

Po wypadku Bocheński usłyszał zarzuty związane z nieumyślnym spowodowaniem wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a śledczy złożyli do sądu wniosek o areszt dla mężczyzny na trzy miesiące. Wniosek jednak odrzucono i nie zastosowano żadnych innych środków wolnościowych. Pod koniec sierpnia mężczyzna uciekł ze szpitala w Rzeszowie.

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Kluczowe dla sprawy okazały się wyniki badań krwi Bocheńskiego. Wykazały one, że 42-latek prowadził samochód pod wpływem substancji psychotropowych. "Stężenie tych środków upośledzało jego sprawność psychomotoryczną w stopniu odpowiadającym obecności alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila" - podkreślono w komunikacie prokuratury.

Ustalenia te doprowadziły do zmiany kwalifikacji zarzucanego mężczyźnie czynu. Podejrzany odpowiada obecnie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym w stanie pod wpływem substancji psychotropowych. Jak podkreśla prokuratura w takich przypadkach sąd orzeka karę więzienia w wymiarze nie niższym niż pięć lat.

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