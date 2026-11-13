W skrócie Mieszkańcy Sanoka zagłosują w najbliższą niedzielę w referendum w sprawie przedterminowego odwołania burmistrza Tomasza Matuszewskiego ze sprawowanej funkcji.

Aby głosowanie było ważne, musi wziąć w nim udział co najmniej 7086 osób, co stanowi trzy piąte liczby uczestników drugiej tury wyborów burmistrza z 2024 roku.

Burmistrz Tomasz Matuszewski został zawieszony w czynnościach służbowych przez prokuraturę, która postawiła mu zarzuty przekroczenia uprawnień i korupcji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Lokale referendalne będą otwarte w niedzielę w godz. 7-21. Mieszkańcy odpowiedzą na jedno pytanie dotyczące odwołania Tomasza Matuszewskiego z funkcji burmistrza Sanoka przed upływem kadencji, zaznaczając opcję "TAK" lub "NIE".

Próg frekwencyjny, wynoszący trzy piąte liczby osób biorących udział w drugiej turze wyborów burmistrza w 2024 roku, został ustalony na poziomie 7086 uczestników głosowania. O rozstrzygnięciu - pod warunkiem osiągnięcia wymaganej frekwencji - zdecyduje większość ważnie oddanych głosów.

Referendum w Sanoku. Burmistrz usłyszał zarzuty i został zawieszony

Uchwałę o przeprowadzeniu referendum Rada Miasta Sanoka podjęła na sierpniowej sesji. Decyzja ta była konsekwencją narastającego sporu wokół finansów miasta i nieudzielenia burmistrzowi absolutorium przez trzy kolejne lata.

W połowie października burmistrz Sanoka został zatrzymany przez funkcjonariuszy rzeszowskiej delegatury CBA, a w Prokuraturze Okręgowej w Rzeszowie usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień oraz złożenia obietnicy udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną.

Według śledczych w styczniu 2025 r. miał on zaproponować jednemu z radnych zatrudnienie w spółce komunalnej w zamian za poparcie w głosowaniach oraz pozyskanie kolejnego radnego. Prokuratura zastosowała wobec samorządowca środki zapobiegawcze, w tym zawieszenie w czynnościach służbowych.

Samorządowiec nie przyznał się do winy, a decyzję o zawieszeniu tuż przed referendum nazwał w mediach społecznościowych "działaniem czysto politycznym", zapowiadając jej zaskarżenie do sądu.

Referendum w Sanoku. Burmistrz i rada miasta od lat spierają się o finanse

Niedzielne głosowanie to kolejna odsłona ostrego konfliktu politycznego w Sanoku, w którym głównymi adwersarzami są burmistrz Tomasz Matuszewski oraz przewodniczący rady miasta Sławomir Miklicz. Obaj zmierzyli się w drugiej turze wyborów samorządowych w 2024 roku - Matuszewski zwyciężył wówczas nieznacznie, zdobywając 5945 głosów przy 5773 głosach oddanych na Miklicza.

Od początku kadencji między burmistrzem a większością rady dochodziło do sporów m.in. o stan miejskich finansów i program naprawczy nałożony przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Rok temu, w listopadzie 2025 roku, z inicjatywy środowisk związanych z burmistrzem w Sanoku odbyło się referendum w sprawie odwołania rady miasta. Wówczas Matuszewski zarzucał radnym "chaos i destrukcję finansów", natomiast Miklicz oceniał, że głosowanie ma przykryć problemy finansowe samorządu.

W referendum nie odwołano rady miasta z powodu zbyt małej frekwencji.



