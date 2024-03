Informacja o zatruciu pokarmowym trzech osób pojawiła się w lokalnych mediach w połowie lutego. - Po tych doniesieniach z policją skontaktowały się jeszcze dwie osoby, które również kupiły domowe wyroby na targowisku w Nowej Dębie, ale ich nie zjadły. Policjanci pojechali do ich domów i zabezpieczyli kupioną galaretę garmażeryjną - przekazała Interii rzeczniczka tarnobrzeskiej policji podinsp. Beata Jędrzejewska-Wrona.

- Stężenie azotynu sodu wahało się od 16 do 19 tys. miligramów na kilogram produktu. Z kolei badanie nieznanej substancji dostarczonej przez prokuraturę w postaci białego proszku wykazało, że jest to czysty chemicznie azotyn, który prawdopodobnie mógł być dodany omyłkowo do galarety - dodał.