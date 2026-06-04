Skażona rzeka na Podkarpaciu. Władze alarmują: Nie zbliżać się do brzegu

W skrócie Służby odławiają śnięte ryby z rzeki Stobnica w Lutczy, a na miejscu pracują przedstawiciele różnych instytucji, by znaleźć źródło zanieczyszczenia.

Według władz skażenie dotyczy samej rzeki, a woda pitna pochodzi ze studni głębinowych, jednak zaleca się ostrożność i niezbliżanie się do brzegu.

Wydano apel do mieszkańców o zachowanie spokoju, unikanie kontaktu z rzeką oraz zabezpieczenie zwierząt przed dostępem do wody.

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Informacja o martwych rybach w rzece trafiła do służb w czwartek. Jak powiedział Jakub Czarnota, zastępca wójta gminy Niebylec, na terenie której leży Lutcza, strażacy wciąż odławiają śnięte ryby.

Na miejscu są też przedstawiciele m.in. Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. - Trwa szukanie źródeł zanieczyszczenia. Sprawdzamy dopływy do rzeki Stobnica, pobierane są próbki wody w różnych miejscach - dodał Czarnota.

Skażona rzeka Stobnica w miejscowości Lutcza

Jak podkreślił samorządowiec, rzeka została już w większości oczyszczona ze śniętych ryb. - To nie były duże ilości - dodał.

Czarnota zaznaczył, że na razie nie ma zagrożenia dla ludzi, ponieważ skażenie dotyczy samej rzeki. - Woda pitna jest dostarczana ze studni głębinowych - powiedział. Zalecił jednak ostrożność.

- Na pewno osoby, które mieszkają w pobliżu rzeki, nie powinny się do niej zbliżać. Trzeba pilnować, aby zwierzęta domowe nie piły wody z rzeki - powiedział Czarnota.

Śnięte ryby w rzece w gminie Niebylec. Apel władz

W związku z incydentem wójt gminy Niebylec Eryk Trojanowski wydał w mediach społecznościowych komunikat do mieszkańców.

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"W związku z sytuacją na rzece Stobnica (prawdopodobnie zanieczyszczona woda) w Lutczy prosimy o zachowanie spokoju i ostrożności. Na miejscu pracują odpowiednie służby, a przyczyny zdarzenia są ustalane" - napisał.

Apel zawiera prośbę o zachowanie spokoju oraz unikanie zbliżania się do koryta rzeki Stobnicy do czasu wyjaśnienia sprawy. Władze lokalne rekomendują również, aby nie dotykać martwych ryb i zabezpieczyć zwierzęta domowe oraz gospodarskie przed dostępem do wody z rzeki.

Rzeka Stobnica jest prawobrzeżnym dopływem Wisłoka.





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