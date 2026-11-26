W skrócie
- Ponad 15 tys. mieszkańców gmin Radomyśl Wielki oraz Wadowice Górne jest pozbawionych wody zdatnej do spożycia z powodu wykrycia bakterii w wodociągu Jamy-Wola Wadowska.
- Badania potwierdziły obecność bakterii E. coli oraz grupy coli w próbkach pobranych z lokalnych zespołów szkolno-przedszkolnych i szkół podstawowych.
- Woda z wodociągu Jamy-Wola Wadowska nie nadaje się do picia ani spożycia nawet po przegotowaniu, może być używana jedynie do spłukiwania toalet.
- Dokładna data przywrócenia dostaw zdatnej wody nie jest znana.
- Władze gmin Radomyśl Wielki i Wadowice Górne uruchomiły specjalne punkty poboru wody pitnej dla mieszkańców dotkniętych awarią sieci wodociągowej.
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Jak przekazał w rozmowie z Interią Grzegorz Burek z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego (PPIS) w Mielcu, badania mające ustalić przyczynę zanieczyszczenia wodociągu sieciowego Jamy-Wola Wadowska cały czas trwają.
Zapytany, jak długo mogą potrwać utrudnienia dla mieszkańców, odpowiedział, że służby pracuję nad jak najszybszym usunięciu awarii. - Obecnie nie jestem w stanie podać przybliżonej daty - dodał.
Podkarpacie. Kilkanaście tysięcy osób bez wody zdatnej do spożycia
Grzegorz Burek wyjaśnił, że badania próbek wody trwają około 24 godz. Dopiero po tym czasie będzie można mówić o potencjalnych przyczynach zanieczyszczenia. Gminy Radomyśl Wielki oraz Wadowice Górne przygotowały specjalny punkt, z którego mieszkańcy mogą czerpać wodę zdatną do spożycia.
Wodociąg sieciowy Jamy-Wola Wadowska zaopatruje około 15,5 tys. osób. Chodzi o miejscowości: Radomyśl Wielki, Dąbię, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Pień, Podborze, Ruda Zdzarzec, Zgórsko oraz Żarówka.
W gminie Wadowice Górne utrudnienia mogą wystąpić w wiosce Jamy oraz na wybranych posesjach w miejscowościach Wola Wadowska i Wierzchowiny.
Sanepid wydał komunikat. Skażenie wody wykryto w szkołach
Komunikat PPIS w Mielcu o skażeniu wody opublikowano w środę. Badania wykazały obecność bakterii E. coli oraz bakterii z grupy coli w wodzie pobranej w zespołach szkolno-przedszkolnych w Rudzie i Podborzu oraz w szkole podstawowej w Radomyślu Wielkim.
"Bakterie Escherichia coli mogą powodować zakażenia oraz zatrucia pokarmowe, natomiast bakterie grupy coli mogą powodować różnego rodzaju zakażenia żołądkowo-jelitowe" - tłumaczy mielecki inspektorat.
Woda z wodociągu sieciowego Jamy-Wola Wadowska nie jest zdatna do użycia nawet po przegotowaniu, bo "nie spełnia wymagań mikrobiologicznych". Można jej używać wyłącznie do spłukiwania toalet.