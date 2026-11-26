W skrócie Ponad 15 tys. mieszkańców gmin Radomyśl Wielki oraz Wadowice Górne jest pozbawionych wody zdatnej do spożycia z powodu wykrycia bakterii w wodociągu Jamy-Wola Wadowska.

Badania potwierdziły obecność bakterii E. coli oraz grupy coli w próbkach pobranych z lokalnych zespołów szkolno-przedszkolnych i szkół podstawowych.

Woda z wodociągu Jamy-Wola Wadowska nie nadaje się do picia ani spożycia nawet po przegotowaniu, może być używana jedynie do spłukiwania toalet.

Dokładna data przywrócenia dostaw zdatnej wody nie jest znana.

Władze gmin Radomyśl Wielki i Wadowice Górne uruchomiły specjalne punkty poboru wody pitnej dla mieszkańców dotkniętych awarią sieci wodociągowej.

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Jak przekazał w rozmowie z Interią Grzegorz Burek z Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego (PPIS) w Mielcu, badania mające ustalić przyczynę zanieczyszczenia wodociągu sieciowego Jamy-Wola Wadowska cały czas trwają.

Zapytany, jak długo mogą potrwać utrudnienia dla mieszkańców, odpowiedział, że służby pracuję nad jak najszybszym usunięciu awarii. - Obecnie nie jestem w stanie podać przybliżonej daty - dodał.

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Grzegorz Burek wyjaśnił, że badania próbek wody trwają około 24 godz. Dopiero po tym czasie będzie można mówić o potencjalnych przyczynach zanieczyszczenia. Gminy Radomyśl Wielki oraz Wadowice Górne przygotowały specjalny punkt, z którego mieszkańcy mogą czerpać wodę zdatną do spożycia.

Wodociąg sieciowy Jamy-Wola Wadowska zaopatruje około 15,5 tys. osób. Chodzi o miejscowości: Radomyśl Wielki, Dąbię, Dąbrówka Wisłocka, Dulcza Mała, Dulcza Wielka, Janowiec, Partynia, Pień, Podborze, Ruda Zdzarzec, Zgórsko oraz Żarówka.

W gminie Wadowice Górne utrudnienia mogą wystąpić w wiosce Jamy oraz na wybranych posesjach w miejscowościach Wola Wadowska i Wierzchowiny.

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Komunikat PPIS w Mielcu o skażeniu wody opublikowano w środę. Badania wykazały obecność bakterii E. coli oraz bakterii z grupy coli w wodzie pobranej w zespołach szkolno-przedszkolnych w Rudzie i Podborzu oraz w szkole podstawowej w Radomyślu Wielkim.

"Bakterie Escherichia coli mogą powodować zakażenia oraz zatrucia pokarmowe, natomiast bakterie grupy coli mogą powodować różnego rodzaju zakażenia żołądkowo-jelitowe" - tłumaczy mielecki inspektorat.

Woda z wodociągu sieciowego Jamy-Wola Wadowska nie jest zdatna do użycia nawet po przegotowaniu, bo "nie spełnia wymagań mikrobiologicznych". Można jej używać wyłącznie do spłukiwania toalet.



