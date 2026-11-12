W skrócie 64-letnia lekarka z Rzeszowa została zatrzymana przez policję pod zarzutem przyjmowania łapówek w formie pieniędzy oraz drogich alkoholi w zamian za opiekę medyczną.

Kobieta pełniła funkcję kierownika oddziału szpitalnego oraz biegłego sądowego, a łącznie usłyszała 307 zarzutów korupcyjnych związanych z nadużyciami zawodowymi.

Decyzją sądu podejrzana została tymczasowo aresztowana na trzy miesiące, a za popełnione przestępstwa grozi jej kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

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Lekarkę zatrzymali policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w ramach śledztwa nadzorowanego przez Prokuraturę Regionalną w Rzeszowie.

Jak poinformował w czwartek rano rzecznik KWP nadkom. Piotr Wojtunik, 64-letnia kobieta, która pełniła funkcję kierownika oddziału jednego z rzeszowskich szpitali, a jednocześnie była biegłą sądową, jest podejrzana o przyjmowanie korzyści majątkowych w związku z pełnionymi funkcjami.

Miała przyjmować od opiekunów swoich pacjentów markowe alkohole lub od 50 do 300 zł w zamian za podjęcie leczenia czy przyjęcie na oddział. Jednocześnie poświadczała nieprawdę w kartach zdrowia pacjentów i dokumentacji sprawozdawczej, a dokumentację tę następnie przedkładała w innych placówkach medycznych jako rozliczenie wykonanej, refundowanej przez NFZ usługi zdrowotnej.

Lekarka miała uczynić sobie z procederu stałe źródło dochodu.

- Ponadto korzystając ze służbowego gabinetu przyjmowała pacjentów zarówno w ramach umowy z NFZ, jak i prywatnych wizyt. W przypadku przyjęć w ramach prywatnych wizyt nie ponosiła żadnych kosztów wynajmu ani utrzymania gabinetu, uzyskując w ten sposób korzyści majątkowe - wyjawił nadkom. Wojtunik.

Lekarka usłyszała 307 zarzutów korupcyjnych

Przedstawiciel służb dodał, że lekarka miała także wykazywać prywatne wizyty w innych placówkach medycznych jako te wykonane w ramach umowy z NFZ, aby uzyskać refundację.

Rzecznik KWP zaznaczył, że w sprawie został zgromadzony materiał dowodowy, który w całości potwierdził przestępczy proceder, którego miała się dopuszczać lekarka.

Kobieta została zatrzymana w poniedziałek i doprowadzona do Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie. Usłyszała 307 zarzutów korupcyjnych. Policjanci przeszukali jej gabinet lekarski i użytkowane przez nią samochody w celu zabezpieczenia dokumentacji i innych rzeczy mogących mieć znaczenie dla toczącego się śledztwa.

Jak zaznaczył nadkom. Wojtunik, nie jest wykluczone, że lekarka usłyszy kolejne zarzuty.

Za popełnione przestępstwa grozi jej kara pozbawienia wolności do ośmiu lat.



