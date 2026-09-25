Samochody wpadały na siebie jeden po drugim. Karambol na Podkarpaciu

- Informacja o wypadku w Rymanowie dotarła do służb o godzinie 5.45 - przekazał w rozmowie z Interią oficer prasowy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie bryg. inż. Dariusz Gruszka.

- Do zdarzenia doszło na drodze krajowej 28, która przebiega przez Rymanów. W wypadku uczestniczyło pięć samochodów osobowych - dodał.

- W wypadku ranne zostały trzy dorosłe osoby. W momencie przyjazdu ratowników były one przytomne - przekazał rzecznik straży pożarnej z Krosna.

Trasa, na której doszło do wypadku, jest zablokowana. - Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w ruchu - przekazał Gruszka.

Rymanów. Karambol na Podkarpaciu, są poszkodowani

Portal krosno112 poinformował, że do karambolu doszło w rejonie skrzyżowania ulic dra Bieleckiego i Kolejowej. Jako pierwsi na miejsce dotarli strażacy z OSP KSRG Posada Dolna, którzy udzielili niezbędnej pomocy poszkodowanym.

Do Rymanowa zadysponowano ratowników z SPPR Krosno, inne zastępy straży pożarnej oraz policjantów z KPP Rymanów, WRD KMP Krosno oraz technika kryminalistyki.

Na miejscu wypadku pracują technicy policyjni, którzy mają za zadanie ustalić przyczynę i przebieg zdarzenia.



