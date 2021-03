Do ośmiu lat więzienia grozi 18-letniemu Mikołajowi K. i 20-letniemu Pawłowi S., którzy w środę włamali się do starego kościoła na osiedlu Budziwój w Rzeszowie. Jeden z nich pobił miejscowego proboszcza – informują lokalne media.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

W należącym do miejscowej parafii starym kościele w środę przed południem dwóch młodych mężczyzn urządziło sobie libację. Do kościoła weszli po wybiciu szyb.

Jak relacjonuje portal, o włamaniu jedna z parafianek poinformowała proboszcza parafii. Ten na miejscu został pobity przez jednego ze sprawców. Księdzu udało się wydostać z kościoła i zamknąć włamywaczy w środku do czasu przyjazdu wezwanych na miejsce policjantów.

Mężczyźni po zatrzymaniu mówili policjantom, że włamali się do kościoła, bo nie mieli gdzie wypić alkohol, a było im zimno - informuje portal. Na miejscu znaleziono butelki po alkoholu. Wnętrze kościoła zostało zdemolowane. Sprawcy uszkodzili krzesła, ławy, ołtarz główny i boczny.

Grozi im do ośmiu lat więzienia

Zatrzymani mieli od 1,3 do dwóch promili alkoholu. W czwartek po południu usłyszeli prokuratorskie zarzuty - informuje portal. 18-latek ma cztery zarzuty, 20-latek - trzy. Wspólne to zniszczenie budynku i znajdujących się w środku przedmiotów, które są wpisane na listę zabytków, a także naruszenie miru domowego (wdarcie się do kościoła) oraz kierowanie pod adresem proboszcza gróźb karalnych. Dodatkowo 18-latek ma zarzut pobicia księdza.

Obu mężczyznom grozi do ośmiu lat więzienia. Jak podaje portal, prokuratura nie wyklucza, że skieruje do sądu wniosek o aresztowanie podejrzanych na trzy miesiące.

