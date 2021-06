Rzeszów: Jarosław Kaczyński: Ewa Leniart jest jedynym kandydatem PiS

Wojewoda podkarpacki Ewa Leniart jest jedyną kandydatką PiS na prezydenta Rzeszowa, jest szansą dla tego miasta – powiedział wicepremier, szef PiS Jarosław Kaczyński, który w piątek gościł na Podkarpaciu.

Zdjęcie Jarosław Kaczyński i Ewa Leniart w Rzeszowie / PAP/Darek Delmanowicz / PAP

- Chcę bardzo mocno podkreślić, bo są pewnego rodzaju nieporozumienia w tej sprawie, pani Ewa Leniart, wojewoda podkarpacki, jest kandydatem PiS. Jest jedynym kandydatem PiS. Żeby to było jasne dla każdego - zaznaczył Kaczyński, który odwiedził w piątek Rzeszów, aby wesprzeć Ewę Leniart w ostatnich dniach kampanii wyborczej.

Podczas wspólnej konferencji prasowej w podrzeszowskiej Racławówce Kaczyński powiedział też, że Leniart jest szansą dla Rzeszowa na to, "aby to wszystko co rzeszowianom się podobało, było kontynuowane, ale żeby zniknęły zjawiska, które rzeszowianom już od jakiegoś czasu się nie podobały".



- Dlatego głosowanie na Ewę Leniart jest nie tylko wyrazem pewnego poglądu na Polskę, ale jednocześnie wyrazem nadziei na lepszy Rzeszów, na to świetnie rozwijające się miasto, które wielu imponuje - zaznaczył Kaczyński. Zwrócił się też z prośbą do rzeszowian o głosowanie na Ewę Leniart.

Powstanie droga południowa

W czasie konferencji prasowej szef PiS wraz z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem i Ewą Leniart zapowiedzieli też budowę drogi południowej w Rzeszowie.



- Stoimy w takim miejscu, które jest ważne z punktu widzenia Rzeszowa, bo za chwilę będziemy mieli, i tutaj udział pani wojewody jest naprawdę wielki, inwestycję, na którą Rzeszów czeka już od bardzo dawna (...). Będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której jeden z wielkich problemów Rzeszowa, tzn. wielkie korki w śródmieściu, przynajmniej się zmniejszą, a może w ogóle znikną, bo będzie ta tzw. droga południowa - mówił Kaczyński.



Wyjaśnił, że to jest inwestycja miejska, ale - jak podkreślił - dzięki determinacji także Leniart, są już w mieście pieniądze na wykup gruntów. Dodał, że są także gotowe wszystkie plany.



- Ta inwestycja jest z jednej strony bardzo ważna, ale z drugiej strony w jakiejś mierze pokazująca, jakie szanse wiążą się z ewentualnym wyborem pani wojewody na stanowisko na prezydenta miasta - mówił prezes PiS.



- To są naprawdę wielkie szanse, pani wojewoda - osoba bardzo kompetentna, spokojna i rzetelna, jednocześnie mająca szerokie możliwości także w stolicy państwa, z całą pewnością doprowadzi do tego, że z czasem powstanie tutaj ta duża obwodnica. Oczywiście to nie jest kwestia jakiegoś najbliższego czasu, ale te prace zostaną już na poważnie rozpoczęte - mówił prezes PiS.



"Rząd będzie wspierał takie inwestycje"

Dodał, że budowana Via Carpatia z pewnością ułatwi rozwój gospodarczy Rzeszowa.



"Ta droga stworzy po prostu nową oś, na razie w Polsce, ale bardzo niedługo później także w całej tej części Europy, oś która będzie miała znaczenie w wielu wymiarach, ale będzie miała przede wszystkim bardzo duże znaczenie gospodarcze" - mówił prezes PiS.

Dodał, że jest przeświadczony, że determinacja Leniart przyśpieszy to przedsięwzięcie.



Zauważył też, że Rzeszowianie czekają również na aquapark i wiele innych inwestycji. - Rząd w ramach Polskiego Ładu takie inwestycje będzie wspierał - zapewnił Kaczyński.



Kandydująca w wyborach na prezydenta Rzeszowa wojewoda podkarpacka Ewa Lerniart na piątkowej konferencji prasowej dotyczącej budowy drogi południowej podziękowała rządowi za zadeklarowane wsparcie finansowe dla realizacji tej inwestycji.



Leniart podkreśliła, że inwestycja jest bardzo kosztowna, a szacunki zakładają, że na jej wykonanie potrzeba 460 mln zł.



- Tymczasem roczny budżet inwestycyjny miasta Rzeszowa wynosi 400 mln zł- mówiła Leniart. Dodała, że brak wsparcia inwestycji oznaczałby, że wybudowanie tego odcinka drogi wymagałoby udziału w dwóch kolejnych budżetach miasta. - To oznaczałoby, że nie byłoby szans na realizację innych, także przecież potrzebnych dla rzeszowian inwestycji - zaznaczyła.



Dodała, że budowa obwodnicy południowej "to jest marzenie, które kiedyś przewijało się w koncepcjach różnych urbanistów, ale tak naprawdę teraz ma wreszcie szansę, aby przejść do procesu koncepcyjnego opracowania".



Miasto o wielkim potencjale

- My na Rzeszów spoglądamy jako na miasto o wielkim potencjale. Gwarancją obudzenia tej mocy, która jest w Rzeszowie, jest wykorzystanie położenia geograficznego i także ułatwienie dostępności komunikacyjnej do naszego miasta dla mieszkańców Polski, Europy - podkreśliła.



Dodała, że drogą do tego jest budowa infrastruktury drogowej.



- Realizacja S19 da nam możliwość szybkiego skomunikowania z Warszawą, ale także z częścią północno-wschodnią naszego kraju - z Białymstokiem - zaznaczyła.



Leniart zwróciła też uwagę na to, że Rzeszów nie ma bezpośredniego połączenia ze Szczecinem. Zaznaczyła jednak, że realizacja drogi S74 połączy Rzeszów z Łodzią, a docelowo otworzy miasto na północną część kraju i na Szczecin.



- To tak naprawdę spowoduje, że Rzeszów stanie się centrum promienistym komunikacji dla tej części Polski, a to jest rzeczywista gwarancja rozwoju i wybudzenia mocy i potencjału naszego miasta wojewódzkiego - oceniła.



Budowa Via Carpatia

Uczestniczący w konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział, że jeszcze w tym roku GDDKiA ogłosi przetarg na budowę kolejnego odcinka trasy Via Carpatia.



- Podkarpacie, jak wiele innych regionów naszego kraju, jest jednym dużym placem budowy. Powstaje droga życia, jaką jest Via Carpatia. Już w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (...) wystąpi o pozwolenia na budowę dla kolejnego odcinka, na którym będzie wybudowany tunel - powiedział Adamczyk.



Szef resortu infrastruktury dodał, że już przygotowywane są do przetargu wszystkie kolejne odcinki trasy Via Carpatia, biegnące do granicy państwa do Barwinka. Podkreślił, że trasa Via Carpatia będzie "silnikiem rozwoju gospodarczego wielu regionów".



Minister powiedział, że kandydująca na stanowisko prezydenta Rzeszowa wojewoda podkarpacki Ewa Leniart wielokrotnie zabiegała o rządowe inwestycje drogowe na Podkarpaciu i o to, aby Rzeszów był dobrze skomunikowany z resztą kraju.



- Rzeszowowi, o czym wielokrotnie przekonywała mnie pani wojewoda (...), potrzebny jest ring, potrzebna jest południowa obwodnica biegnąca po granicach administracyjnych miasta - dodał Adamczyk.



Szybciej na lotnisko

Minister podkreślił też, że wojewoda Leniart zabiegała o wybudowanie łącznika między drogą krajową nr 97 a drogą krajową nr 94 i zapowiedział podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie.



- Podpisany list intencyjny pozwoli stronie rządowej wespół z miastem zrealizować jakże potrzebną inwestycję drogową i takim właśnie działaniem jest droga południowa - dodał.



Adamczyk zapowiedział też powstanie kolei aglomeracyjnej do lotniska Jasionka, co skróci czas przejazdu z Rzeszowa z 30 minut do 15 minut.



Po konferencji prasowej pełniący funkcję prezydent Rzeszowa Marek Bajdak i dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie Bogdan Tarnawski podpisali list intencyjny dotyczący realizacji nowego odcinka drogi krajowej nr 97.



List jest deklaracją chęci współpracy, której celem będzie budowa nowego przebiegu drogi krajowej nr 97 od okolic granicy administracyjnej miasta Rzeszowa do drogi krajowej nr 94. Dzięki tej inwestycji możliwe będzie stworzenie nowego systemu komunikacyjnego i transportowego wokół Rzeszowa i wyprowadzenie z niego ruchu tranzytowego w kierunku północno-wschodnim. Planowana inwestycja w dużym stopniu odciążyłaby zatłoczone centrum Rzeszowa, zwłaszcza na ulicy Lwowskiej, która w granicach miasta jest drogą krajową 94.

Wybory w Rzeszowie

Przedterminowe wybory w Rzeszowie muszą odbyć się w związku z tym, że rządzący miastem od 2002 r. Tadeusz Ferenc złożył rezygnację 10 lutego po tym, gdy przeszedł COVID-19. Wybory mają się odbyć 13 czerwca.



Oprócz Leniart na urząd prezydenta Rzeszowa kandydują: proponowany i konsekwentnie wspierany w trakcie kampanii przez Ferenca wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł; b. współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa Konrad Fijołek, popierany m.in. przez PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050, a także poseł Konfederacji Grzegorz Braun.