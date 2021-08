Jak poinformował we wtorek szef Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie prok. Tomasz Kozak, do zabójstwa doszło w niedzielę po południu w domu przy ul. Jana Olbrachta w Rzeszowie. Między 28-latkiem a jego konkubiną wywiązała się awantura, w czasie której doszło do rękoczynów.

Mężczyzna został zraniony ostrym narzędziem, po którym dostał poważnego krwotoku, w konsekwencji czego zmarł.

Grozi jej dożywocie

Policję zawiadomił 52-letni ojciec ofiary. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali trzy osoby: ojca zabitego mężczyzny, innego, 69-letniego mężczyznę mieszkającego w tym domu oraz konkubinę ofiary. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu.

We wtorek prokuratura postawiła kobiecie zarzut zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Grozi jej za to kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 8 lat, 25 lat więzienia albo dożywocie.

Prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowanie podejrzanej na trzy miesiące.