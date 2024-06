Rolnicy wrócili na ulice. Duże utrudnienia na Podkarpaciu

Od poniedziałku, od godz. 7 na drodze krajowej nr 77 w Duńkowiczkach , w rejonie przejścia dla pieszych odbywa się zorganizowane zgromadzenie . Ruch dla pojazdów będzie całkowicie zablokowany. Protesty rolników w tym miejscu zaplanowane są do 30 czerwca (niedziela).

Protest rolników na DK 77. Duża utrudnienia na Podkarpaciu

Protest ma związek z planowaną budową nowej drogi, od krajowej 77 do terminala kolejowego w Żurawicy . Trasa ma przebiegać przez grunty wysokiej jakości, na co rolnicy nie chcą się zgodzić. Według protestujących drogę wytyczono bez konsultacji z właścicielami gruntów i mieszkańcami Duńkowiczek.

Podkarpacka policja poinformowała, że dla samochodów osobowych chcących wjechać lub wyjechać z Przemyśla został zorganizowany objazd przez miejscowości: Duńkowiczki, Orzechowce, Żurawica. Z kolei samochody ciężarowe mogą wjechać do Przemyśla od strony Pruchnika droga wojewódzką nr 881 lub od strony Dubiecka drogą wojewódzką nr 884. Autobusy kursowe są natomiast przepuszczane na bieżąco. Mundurowi zaapelowali do kierowców o stosowanie się do poleceń kierujących ruchem.