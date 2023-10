W piątek dojdzie do przesłuchania 20-latka, który w Sławęcinie na Podkarpaciu miał zaatakować nożem swoich rodziców. Jego matka zmarła, ojciec przebywa w szpitalu. Jakub W. po kilkugodzinnej obławie został zatrzymany. Trafił do policyjnego aresztu. 46-letni ojciec mężczyzny został ranny i trafił do szpitala. Śledczy czekają m.in. na opinie lekarską.