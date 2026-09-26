Ranny ksiądz o sprawcy ataku w Jarosławiu. "Wybaczamy"

W skrócie Ks. Adrian, poszkodowany podczas ataku w jarosławskim klasztorze, wygłosił w sobotę homilię w trakcie mszy świętej.

W Jarosławiu odbył się Marsz Ciszy, upamiętniający śmierć ks. Stanisława Zbojnowicza po czwartkowym ataku.

Sprawca, 31-letni Ihor M., został tymczasowo aresztowany i przebywa w szpitalu o wzmocnionym zabezpieczeniu.

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Po trzech dniach przerwy, do jarosławskiego opactwa ponownie powrócili wierni. W sobotę odprawiono tam mszę świętą, podczas której homilię wygłosił ks. Adrian - jeden z poszkodowanych w trakcie ataku.

Msza święta w trzy dni po tragedii w Jarosławiu. Poszkodowany ksiądz wygłosił homilię

Kapłan pojawił się na ołtarzu z bandażem na głowie oraz wyraźnym sińcem w okolicach oka. Kościelne ławki wypełniły się wiernymi, którzy modlili się w intencji rannych, zamordowanego księdza, ale również sprawcy ataku.

- Wybaczamy i prosimy o modlitwę za nas, ale w sposób szczególny proszę was o modlitwę za naszego oprawcę i o łaskę nawrócenia dla niego. Jemu ta modlitwa jest najbardziej potrzebna. Zło, które się wydarzyło w naszym opactwie, musimy zwyciężyć miłością i przebaczeniem - mówił ks. Adrian.

Kapłan wzywał też, by nie obarczać winą za tragedię Ukraińców. - Proszę was, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca, bo zła dokonał konkretny człowiek. Nie odpowiadajmy nienawiścią, ale miłością, wsparciem, zrozumieniem i troską - wzywał.

W sobotę po godz. 19 spod miejskiego ratusza ruszył Marsz Ciszy, mający na celu upamiętnić ofiary czwartkowego ataku. Biorą w nim udział urzędnicy, przedstawiciele służb, a także mieszkańcy Jarosławia.

Marsz Ciszy w Jarosławiu Piotr Polak PAP

Zgromadzenie ruszyło główną ulicą miasta w kierunku opactwa. Na miejscu złożone mają zostać kwiaty oraz znicze.

Marsz Ciszy w Jarosławiu Piotr Polak PAP

Marsz Ciszy w Jarosławiu Piotr Polak PAP

Atak w opactwie. Nie żyje ks. Stanisław Zbojnowicz

Do tragicznych wydarzeń w opactwie doszło w czwartek przed południem. Sprawcą ataku jest 31-letni obywatel Ukrainy Ihor M., który zaatakował pięć osób - czterech mężczyzn oraz kobietę.

Poszkodowani zostali przetransportowani do szpitala. Jeden z nich - ks. Stanisław Zbojnowicz - zmarł na skutek obrażeń klatki piersiowej i wykrwawienia.

Ihor M. został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Z uwagi na jego stan zdrowia, środek prewencyjny zastosowany zostanie wobec mężczyzny w warunkach szpitalnych.

Prok. Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu wyjaśniła, że 31-latek trafi do placówki medycznej, która dysponuje oddziałem o tzw. "wzmocnionym zabezpieczeniu". Tego typu miejsca wyposażone są w całodobowy monitoring, kraty w oknach, wzmacnianie drzwi, śluzy bezpieczeństwa oraz elektroniczne systemy kontroli dostępu. Poza wykwalifikowaną kadrą medyczną na oddziałach stale obecni są także pracownicy ochrony.

Sprawcy grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.



