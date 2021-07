- W związku z próbą przejechania pieszych przy kąpielisku w Radymnie policja zatrzymała trzech mężczyzn. Czynności z ich udziałem zaplanowano na poniedziałek - poinformowała aspirant sztabowy Anna Długosz z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę przed godz. 3.

- Wówczas policjanci otrzymali sygnał, że na parkingu przed kąpieliskiem kierowca bmw potrącił pieszego. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, nie potwierdzili tej informacji. Na parkingu stało osobowe bmw, samochód został zabezpieczony - dodała.

Policjantka podkreśliła, że obecnie trwają czynności, które mają wyjaśnić sytuację. Część świadków została już ustalona, trwa poszukiwanie kolejnych. Mundurowym udało się już ustalić natomiast właściciela pojazdu. - Wciąż trwają czynności, które mają wskazać osobę, która kierowała pojazdem w nocy - powiedziała.

W mediach pojawiło się nagranie, pokazane m.in. w Polsat News, na którym widać, jak samochód osobowy próbuje rozjechać pieszych, którzy uciekają przed pojazdem.

Polsat News dotarł także do świadka tych wydarzeń. - Po dyskotece właśnie to się wydarzyło, wszyscy wyszli elegancko i tu zaraz wjechał nie wiem skąd i wrócił drugi raz. Widziałem, jak kolegę potrącił, to było coś takiego pisk, hałas i tyle. To chory człowiek. On potrafił wjeżdżać w ludzi po prostu, to dla mnie wyglądało jak terrorysta - relacjonował.

