Przemyśl: Dziadek skazany za gwałcenie sześcioletniej wnuczki

Oprac.: Aneta Wasilewska WIADOMOŚCI LOKALNE

77-letni Zygmunt W. został skazany na karę 3,5 roku pozbawienia wolności za doprowadzenie przemocą swojej sześcioletniej wnuczki do obcowania płciowego w okresie od maja 2020 do czerwca 2021. Zgodnie z decyzją sądu, dziadek nie może przez 10 lat kontaktować się z wnuczką i zbliżać się do niej na odległość mniejszą niż 10 metrów. Wyrok Sądu Okręgowego w Przemyślu nie jest prawomocny. Mężczyzna w trakcie śledztwa nie przyznał się do zarzucanych mu czynów.

Zdjęcie Przemyśl: 77-latek skazany za zgwałcenie wnuczki / Darek Delmanowicz / PAP