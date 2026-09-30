W skrócie Zastępca prokuratora okręgowego w Opolu został zatrzymany na autostradzie A4 na Podkarpaciu podczas jazdy pod wpływem alkoholu.

Badania wykazały u Henryka W. obecność od 1,2 do 1,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Postępowanie w sprawie prokuratora zostanie przekazane do Wydziału Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej, a dalsze czynności wymagają uchylenia immunitetu.

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Henryk W. - zastępca prokuratora okręgowego w Opolu - został zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady A4 za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu.

Mężczyznę zatrzymano we wtorek w nocy na pasie w kierunku przejścia granicznego w Korczowej.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz przekazała w środę, że pierwsze badanie alkomatem wykazało u prokuratora ponad 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Drugie badanie, przeprowadzone kilkanaście minut później, wykazało niemal 1,5 promila.

Podkarpackie. Prokurator zatrzymany na A4. Był pod wpływem alkoholu

Sprawę początkowo prowadziła Prokuratura Rejonowa w Przeworsku, jednak przejęła ją Prokuratura Okręgowa w Przemyślu.

- Teraz będziemy kierować wniosek o przekazanie postępowania do Prokuratury Krajowej do Wydziału Spraw Wewnętrznych - powiedziała Taciuch-Kurasiewicz.

Ponieważ Henryk W. jest zastępcą prokuratora okręgowego, nie może od razu zostać pociągnięty do odpowiedzialności, bo ma immunitet. Istnieje jednak procedura uchylenia tego przywileju, która pozwoli przedstawić prokuratorowi zarzuty karne.

Prokurator został zawieszony w pełnieniu obowiązków zastępcy szefa Prokuratury Okręgowej w Opolu - przekazało Radio Opole. Dodano, że jego uposażenie zostanie obniżone o 50 proc., zaś on sam przebywa obecnie na zwolnieniu lekarskim.



