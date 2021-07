Prezydent Rzeszowa wybrał swoich zastępców

Przedstawiając swoich zastępców, Fijołek podkreślił, że zgodnie z zapowiedzią z kampanii zarząd miasta będzie w 50 proc. reprezentowany przez kobiety.

- Taka sytuacja będzie miała miejsce pierwszy raz w historii miasta. Pierwszy raz w naszej historii zdarzy się, że miasto będzie miało wiceprezydentkę i to nie jedną, a dwie. Chciałbym ten akcent bardzo wyraźnie podkreślić - mówił prezydent. Zaznaczył przy tym, że przy wyborze swoich zastępców kierował się kompetencjami i doświadczeniem.

Pełnomocnicy w różnych dziedzinach

Zastępcą Fijołka odpowiedzialnym za inwestycje w mieście będzie Dariusz Urbanik, który dotychczas pracował w biznesie, m.in. w firmie Skanska, a ostatnio był dyr. w firmie Strabag.

Natomiast dotychczasowa radna klubu Rozwój Rzeszowa Krystyna Stachowska zajmie się w rzeszowskim Ratuszu działaniami z zakresu edukacji, pomocy społecznej, kultury i promocji. Z kolei Jolanta Kaźmierczak, która też zasiada w radzie miasta i szefuje klubowi PO, odpowiedzialna będzie m.in. za gospodarkę komunalną i nieruchomości.

Fijołek powiedział, że wiceprezydenci formalnie przejmą swoje obowiązki w różnych terminach, zajmie to od 1 do 3 tygodni. Tłumaczył to tym, że część osób przychodzi do samorządu z biznesu i muszą zakończyć swoje dotychczasowe projekty.

Jak mówił Fijołek, skompletowanie zastępców było trudne, bo "w Rzeszowie można znaleźć bardzo dużo kompetentnych ludzi". - Kilkoro bardzo kompetentnych ludzi zostaje np. w radzie miasta, bo tam też potrzebujemy ich umiejętności - dodał.

Prezydent zapowiedział, że niedługo powołani będą też pełnomocnicy w poszczególnych dziedzinach.

Ewenement na skalę kraju

Urbanik pytany przez dziennikarzy, dlaczego zdecydował się przyjąć stanowisko wiceprezydenta Rzeszowa, odparł, że chce wspomóc prezydenta, którego zna od wielu lat oraz rozwijać miasto, w którym mieszka cała jego najbliższa rodzina.

Kaźmierczak z kolei mówiła, że swoje zaangażowanie społeczne i wiedzę na temat rynku nieruchomości chciałaby spożytkować w pracy w magistracie.

Krystyna Stachowska, która jest agentem ubezpieczeniowym, podkreślała swoje umiejętności zarządzania zespołem i pracy w grupie.

W miejsce Kaźmierczak do rady miasta wejdzie kolejna osoba z listy - będzie to Mateusz Maciejczyk. Natomiast mandat po Stachowiak będzie nieobsadzony do końca kadencji, ponieważ dołączyła ona do rady w styczniu 2019 r. po tym, jak do Rzeszowa włączona została Matysówka z gminy Tyczyn. Stachowska była wówczas radną tej gminy wybraną z tego sołectwa.

Jak tłumaczył sekretarz miasta Marcin Stopa, wybory w gminie przebiegają według innych przepisów niż w miastach na prawach powiatu, dlatego mandat będzie nieobsadzony do końca kadencji. Jego zdaniem, to ewenement na skalę krajową.

Fijołek został wybrany na prezydenta Rzeszowa 13 czerwca br. w przedterminowych wyborach. Przy frekwencji 54 proc., uzyskał 56,51 proc. ważnie oddanych głosów.

Przedterminowe wybory w Rzeszowie zostały zorganizowane, ponieważ rządzący miastem od 2002 r. Tadeusz Ferenc 10 lutego br. złożył rezygnację po tym, gdy przeszedł COVID-19.