Premier: Stoimy u progu nowej epoki

- Po wielu latach, kiedy Rzeszów rozwijał się ciekawie, dziś stoimy u progu nowej epoki rozwoju po koronawirusie, nowego czasu - mówił premier Mateusz Morawiecki w Rzeszowie.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki i kandydatka PiS na prezydenta Rzeszowa Ewa Leniart podczas wizyty w Rzeszowie / PAP/Mateusz Marek / PAP

Podczas briefingu na rzeszowskim rynku premier podkreślił, że miasto potrzebuje więcej żłobków publicznych, których budowę zapowiada wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, kandydatka PiS w przedterminowych wyborach na prezydenta Rzeszowa.

- Myślę, że po wielu latach, kiedy Rzeszów tak się rozwijał ciekawie, bo pamiętam Rzeszów, wiele razy tutaj byłem w poprzednich latach, dziesięcioleciach, i widać było ten rozwój - dziś stoimy u progu nowej epoki rozwoju po COVID-19, nowego czasu. Nowy czas wymaga nowego spojrzenia, nowego, świeżego spojrzenia na potrzeby Rzeszowa - podkreślił Morawiecki.

O godzinie 11 premier weźmie udział w wydarzeniu dotyczącym utworzenia Podkarpackiej Doliny Wodorowej w Jesionce. Po południu premier odwiedzi firmę branży budowlanej Dragon Poland w Skawinie. Pod koniec dnia zaplanowano aktywności szefa rządu w Krakowie. Premier będzie z wizytą w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie.



Premier rusza w Polskę

Szef rządu w poniedziałek ruszył w objazd po kraju, by promować zaprezentowany w sobotę Polski Ład, czyli firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii.

Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.