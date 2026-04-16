W skrócie Pożar wybuchł w sortowni śmieci przy ul. 1 Maja w Strzyżowie i objął pryzmę odpadów oraz część hali.

W akcji gaśniczej uczestniczyło ponad 110 strażaków, a na miejsce skierowano także specjalistyczną grupę chemiczną i pojazd do monitorowania powietrza.

Gmina Strzyżów oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały apel do mieszkańców o nieotwieranie okien, pozostanie w domach oraz unikanie miejsca zdarzenia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pożar wybuchł w czwartek późnym popołudniem w sortowni śmieci znajdującej się przy ul. 1 Maja w Strzyżowie. Jak dowiedział się serwis Nowiny24, zapaleniu uległa pryzma odpadów, oddzielona betonowymi blokami.

Ogień rozprzestrzenił się częściowo również na halę sortowni. Na miejsce skierowanych zostało ok. 25 zastępów straży pożarnej. W akcji gaśniczej brało udział ponad 110 strażaków.

Pożar składowiska odpadów na Podkarpaciu. Gmina apeluje do mieszkańców

Pożar został opanowany, obecnie trwa akcja dogaszania pogorzeliska. W działaniach bierze udział też specjalistyczna grupa chemiczna i samochód do monitorowania powietrza MobiLab.

- Z pryzmy śmieci, która się paliła, śmieci są zabierane ładowarką mechaniczną i przenoszone są w nowe miejsce - powiedział w rozmowie z Interią mł. bryg. Krystian Pająk.

Gmina Strzyżów wydała w mediach społecznościowych komunikat, w którym zaapelowano do mieszkańców o nieotwieranie okien i pozostanie w domach. "Sytuacja jest opanowana, niemniej dogaszanie pożaru może potrwać do rana" - czytamy.

Mł. bryg. Pająk uściślił, że działania potrwają co najmniej kilka godzin.

"Sytuacja cały czas jest monitorowana przez specjalistyczne służby WIOŚ oraz PSP" - wskazano w oświadczeniu.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert

Alert w związku z zagrożeniem wydało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Otrzymali go mieszkańcy powiatu strzyżowskiego.

"Uwaga! Pożar składowiska odpadów w Strzyżowie. Zamknij okna i drzwi. Jeżeli możesz zostań w domu. Nie zbliżaj się do miejsca akcji" - czytamy w treści ostrzeżenia.

"Forma dezintegracji środowiska PiS". Błaszczak o inicjatywie Morawieckiego Polsat News Polsat News