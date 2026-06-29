W skrócie Wieczorem na dworcu kolejowym w Dębicy wybuchł pożar jednego z wagonów pociągu relacji Hrubieszów-Kraków, co skutkowało ewakuacją około 250 osób.

W wyniku zdarzenia jedna osoba z obsługi pociągu została lekko ranna i przekazana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego.

Po opanowaniu sytuacji podróżni zostali umieszczeni w klimatyzowanym budynku dworca i oczekiwali na zastępczą komunikację autobusową.

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W poniedziałek wieczorem na dworcu kolejowym w Dębicy (woj. podkarpackie) doszło do pożaru pociągu. Pierwszy o sytuacji poinformował portal stacji TVN24, podając, że ogień pojawił się w jednym z wagonów składu relacji Hrubieszów-Kraków.

Jak przekazał oficer dyżurny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy, zgłoszenie wpłynęło o godzinie 19:47. Pożar objął część wagonu 11. pociągu, który znajdował się na drugim peronie Dworca Głównego PKP w Dębicy.

Dębica. Pożar wagonu, ewakuowano pasażerów

Z informacji podanych przez Komendę Powiatowę PSP w Dębicy, zanim na miejsce dotarły jednostki straży pożarnej, z pociągu ewakuowało się około 250 osób. Jak podkreślono, sytuacja była dynamiczna, jednak udało się szybko opanować pierwszy etap zagrożenia i zapewnić bezpieczeństwo podróżnym.

Według informacji straży pożarnej nie było konieczności ewakuacji samego budynku dworca. Działania skupiły się przede wszystkim na zabezpieczeniu płonącego wagonu oraz sprawdzeniu pozostałych części składu.

Bryg. Jacek Pawłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy w rozmowie z portalem polsatnews.pl przekazał, że "lekko ranna została jedna osoba z obsługi pociągu"

Osoba ta trafiła pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego - dodał.

Pożar na dworcu w Dębicy. Komunikat dla podróżnych

Jak przekazała Komenda Powiatowa PSP w Dębicy na miejsce zdarzenia zadysponowano JRG 1 i JRG 2 w Dębicy, a także OSP Kędzierz, OSP Pustynia, OSP Paszczyna.

Sytuacja na miejscu została opanowana.

Komunikat w tej sprawie wydały także PKP Intercity. "W związku z prowadzonymi działaniami mogą występować utrudnienia w ruchu pociągów" - czytamy.

Jak dodano, "wszyscy podróżni zostali bezpiecznie ewakuowani i pod opieką drużyny konduktorskiej przeprowadzeni do klimatyzowanego budynku dworca, gdzie oczekują na zastępczą komunikację autobusową".





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