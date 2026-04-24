W skrócie W okolicach wsi Płonna doszło do śmiertelnego ataku niedźwiedzia na 58-letnią kobietę, co mogło być skutkiem zaskoczenia zwierzęcia w trudnych warunkach pogodowych.

Tragedia miała miejsce ok. 1,5 km w głąb lasu i 2,5 km od najbliższych zabudowań na terenie będącym naturalną ostoją niedźwiedzi.

Wydarzenie to ponownie wywołało debatę o wielkości populacji niedźwiedzi na Podkarpaciu, gdzie uruchomiono program ochrony tych zwierząt o wartości ponad 16 mln zł.

Do śmiertelnego ataku doszło w czwartek w okolicach wsi Płonna. Zgłoszenie do służb wpłynęło ok. godz. 10.40. Rzecznik prasowy PSP w Sanoku st. kpt. Paweł Giba poinformował, że służby zawiadomił syn kobiety.

Oględzin miejsca tragedii dokonali regionalny dyrektor ochrony środowiska w Rzeszowie oraz regionalny konserwator przyrody. Z ich ustaleń wynika, że do zdarzenia doszło około 1,5 km w głąb lasu i blisko 2,5 km od najbliższych zabudowań. Atak nastąpił na rzadko uczęszczanym, górzystym terenie, gdzie gęsty las przechodzi w młode nasadzenia, a obszar ten stanowi naturalną ostoję niedźwiedzi.

Płonna. Atak niedźwiedzia na Podkarpaciu. Możliwe przyczyny

"W dniu zdarzenia (czwartek - red.) panowały wietrzne warunki, co mogło osłabić zmysły węchu i słuchu u niedźwiedzia. Sprzyja to powstaniu sytuacji zaskoczenia zwierzęcia bliską obecnością człowieka" - poinformował w najnowszym komunikacie RDOŚ.

Wcześniej rzecznik rzeszowskiej Dyrekcji Łukasz Lis powiedział, że bezpośrednie konfrontacje z ludźmi należą do rzadkości i zdarzają się średnio raz w roku. - Najczęściej takie spotkania kończą się ranami od ugryzień i siniakami. Niestety w tym przypadku doszło do tragedii - dodał rzecznik.

RDOŚ przekazał również, że gmina Bukowsko nie występowała dotychczas o zezwolenie na płoszenie niedźwiedzi ani na ich odstrzał.

O ustaleniach z wizji lokalnej został poinformowany główny konserwator przyrody oraz generalny dyrektor ochrony środowiska podczas narady w Rzeszowie. W analizie tragicznego wypadku uczestniczyli także przedstawiciele resortu klimatu oraz eksperci od dużych drapieżników z parków narodowych: Tatrzańskiego i Magurskiego.

Niedźwiedzie na Podkarpaciu. Debata o zagrożeniu dla ludzi

Okoliczności śmierci 58-letniej mieszkanki powiatu sanockiego wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Sanoku.

Czwartkowa tragedia na nowo otworzyła debatę o skali populacji niedźwiedzi na Podkarpaciu. Leśnicy szacują ją na około 300 osobników, ale naukowcy wskazują na brak aktualnych badań genetycznych i sugerują, że dane te mogą być zawyżone.

Odpowiedzią na rosnące ryzyko konfliktów jest uruchomiony w marcu br. program ochrony niedźwiedzia brunatnego, na który przeznaczono ponad 16 mln zł.

