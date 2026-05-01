W skrócie Senator PiS Mieczysław Golba stracił prawo jazdy na trzy miesiące za przekroczenie prędkości o 58 km/h.

Policja poinformowała, że parlamentarzysta nie zasłaniał się immunitetem podczas kontroli drogowej.

Mieczysław Golba jest senatorem od 2015 roku.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak powiedziała w piątek aspirant sztabowa Anna Długosz z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, do zatrzymania doszło 17 kwietnia po godzinie 19.00 w miejscowości Wierzbna.

Funkcjonariusze zatrzymali do kontroli Toyotę, którą kierował 60-letni senator. Pojazd poruszał się z prędkością 128 km/h na drodze poza terenem zabudowanym.

- Mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość o 58 km/h. Kierujący został pouczony, a policjanci zatrzymali mu prawo jazdy na trzy miesiące - przekazała.

Policjantka dodała, że wszczęte zostało postępowanie w sprawie o wykroczenie.

Dotychczas nie udało się skontaktować z politykiem. Senator w rozmowie z portalem nowiny24.pl tłumaczył, że spieszył się na samolot.

Mieczysław Golba jest parlamentarzystą od 2005 r. W latach 2005-2011 był członkiem Prawa i Sprawiedliwości. W 2011 r. przystąpił do Solidarnej Polski (od 2023 r. działającej pod nazwą Suwerenna Polska), w której pozostawał do października 2024 r. Po rozwiązaniu Suwerennej Polski i jej zjednoczeniu z dotychczasowym koalicjantem ponownie został członkiem PiS.

W latach 2005-2015 Golba sprawował mandat posła na Sejm V, VI oraz VII kadencji. Od 2015 roku nieprzerwanie zasiada w Senacie (IX, X i XI kadencja).

Polityk od lat łączy działalność publiczną z funkcjami w strukturach sportowych. Od 2016 r. jest prezesem Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. W marcu 2024 r. został wybrany na tę funkcję na kolejną czteroletnią kadencję. W strukturach krajowych w latach 2021-2025 sprawował funkcję wiceprezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej do spraw zagranicznych.

