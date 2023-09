Policja ostrzega przed nową metodą oszustów. W ten sposób wyłudzają dane

Policja apeluje, by pod żadnym pozorem nie podawać swoich danych

Policja przypomina, że to są dane szczególnie wrażliwe i należy je chronić. - Gdy dzwoni nieznajoma osoba, pod żadnym pozorem nie należy podawać swoich danych , nie dokonujmy żadnych transakcji finansowych , nie otwierajmy żadnych linków ani załączników - mówią funkcjonariusze.

Przed wpuszczeniem do domu obcych osób, należy zawsze sprawdzić kim są, po co przyszli i jaką instytucje reprezentują. - Otwierając drzwi rzekomemu pracownikowi spółdzielni mieszkaniowej lub wodociągów, możemy zaprosić do siebie złodzieja - przestrzega Magdalena Żuk.