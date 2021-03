41-letnia matka zabiła nożem swoją 6-letnią córkę i 4-letniego syna, a następnie odebrała życie sobie. W Chałupkach k. Rudnika nad Sanem (Podkarpackie) zakończyły się już czynności na miejscu tzw. rozszerzonego samobójstwa. W środę ma zostać przeprowadzona sekcja zwłok.

Zdjęcie Policja na miejscu tragedii na Podkarpaciu /PAP /PAP

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu prok. Andrzej Dubiel powiedział w środę, że po zakończeniu wszystkich czynności związanych ze sprawą zostanie ona prawdopodobnie umorzona ze względu na śmierć sprawcy.

Prokurator przybliżył także tło sprawy, bowiem wcześniej podawane były jedynie informacje medialne, nie wszystkie zgodne z prawdą. W ubiegłym roku 41-letnia Magdalena V. wróciła z dziećmi z Niemiec do kraju i zamieszkała z nimi u swoich rodziców w Chałupkach. Wcześniej cała rodzina mieszkała razem w Niemczech. Tam urodziły się dzieci, a ojciec ma obywatelstwo niemieckie.

W związku z wyjazdem matki i potomstwa z Niemiec ojciec dzieci wystąpił do sądu o ich powrót do rodzinnego kraju. Sąd Okręgowy w Rzeszowie nakazał powrót dziewczynki i chłopca do ich stałego miejsca zamieszkania w Niemczech. W związku z tym Magdalena V. miała przekazać dzieci ojcu.

Zamknęła się z dziećmi w łazience

We wtorek ojciec dzieci z nakazem sądu oraz w towarzystwie kuratora sądowego i psychologa przyszedł po dzieci, ale nie wszedł do domu, czekał na zewnątrz. Wraz z nim zostali też policjanci, którzy asystowali kuratorowi, ale na jego prośbę nie weszli do środka.

- Do domu wszedł kurator sądowy i psycholog, wówczas kobieta, pod pozorem ostatnich przygotowań dzieci do podróży, weszła z nimi do łazienki i zamknęła drzwi na zamek - opowiadał prok. Dubiel.

Dodał, że gdy z wewnątrz zaczęły dobiegać odgłosy szarpaniny, szamotaniny otworzono z zewnątrz zamek, ale było za późno.

- W łazience znaleziono ciała matki i dzieci. Wszyscy mieli rany kłute okolic klatki piersiowej. Wezwano pogotowie, podjęto reanimację, ale ich życia nie udało się uratować - zaznaczył prokurator.