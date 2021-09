Podkarpackie: 45-latek odpowie za rozbój z użyciem noża i przestępstwo o charakterze seksualnym

Sześć zarzutów, w tym rozboju z użyciem noża, usłyszał 45–letni mieszkaniec Tarnobrzega na Podkarpaciu. Mężczyzna będzie odpowiadał też za przestępstwo o charakterze seksualnym - doprowadził 15-latkę do poddania się "innej czynności seksualnej". Podejrzany, decyzją sądu, został aresztowany na 3 miesiące. Do zatrzymania mężczyzny doszło we wtorek, ale podkarpacka policja poinformowała o tym w sobotę.

