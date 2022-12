Podkarpacie: Myśliwy postrzelony w udo. Kolega pomylił go z dzikiem

35-letni myśliwy pomylił swojego kolegę z dzikiem i postrzelił go w udo. Na pomoc mężczyźnie przyleciał helikopter LPR, którzy przetransportował poszkodowanego do szpitala. Obu mężczyznom pobrano krew, by sprawdzić, czy podczas nieszczęśliwego wypadku byli trzeźwi.

Zdjęcie Na pomoc mężczyźnie przyleciał helikopter LPR / GOPR BIESZCZADY / facebook.com