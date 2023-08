Pięcioletni chłopczyk, podróżujący z mamą samochodem z Ukrainy do Polski, owinął sobie pas bezpieczeństwa wokół szyi i zaczął się dusić . Matka, nie mogąc go uwolnić, poprosiła o pomoc strażników granicznych z przejścia w Korczowej, którzy przecięli pas i wyciągnęli chłopca.

Strażnicy graniczni uratowali pięciolatka. Dramatyczna akcja

Jak przekazał w poniedziałek rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej por. Piotr Zakielarz, do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę na przejściu granicznym w Korczowej. O pomoc do funkcjonariuszy zwróciła się wjeżdżająca do Polski obywatelka Ukrainy, której synek owinął sobie kilkukrotnie wokół szyi pas bezpieczeństwa. Blokada uniemożliwiała wyplątanie dziecka.