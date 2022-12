Do zatrucia doszło w środę 14 grudnia wieczorem w mieszkaniu w Makowisku w powiecie jarosławskim (woj. podkarpackie).

Makowisko. Dziewięć osób podtrutych czadem

Jak przekazał bryg. Marcin Betleja, w mieszkaniu przebywała dziewięcioosobowa rodzina, wśród nich dwoje dorosłych i siedmioro dzieci w wieku od pięciu miesięcy do 15 lat.

- Decyzją lekarza wszyscy zostali zabrani do szpitala na badania. Cała rodzina była przytomna - dodał.

Źródłem toksycznego gazu był prawdopodobnie piecyk służący do podgrzewania wody, zainstalowany w łazience.

Makowisko. Straż apeluje o sprawdzenie instalacji

Bryg. Betleja podał, że od początku października bieżącego roku podkarpaccy strażacy wyjeżdżali już do 44 interwencji związanych z występowaniem tlenku węgla.

- Dwie osoby zginęły. Dlatego apelujemy o sprawdzenie wszystkich urządzeń, które używamy do ogrzewania naszych domów i mieszkań. Sprawdźmy urządzenia do podgrzewania wody. Zamontujmy czujkę tlenku węgla, to może uratować życie - zaapelował.