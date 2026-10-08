W skrócie Prokuratura wystąpiła do Ukrainy o przekazanie dokumentacji medycznej Ihora M. oraz przesłuchanie jego matki jako świadka ws. zabójstwa w Jarosławiu.

Badane są okoliczności poczytalności Ihora M. podczas ataku, a śledczy oczekują na opinie biegłych oraz wyniki badań dotyczących obecności substancji psychoaktywnych.

Ihor M. został zatrzymany na trzy miesiące, przesłuchany w szpitalu i przyznał się do zarzutów, jednak odmówił składania wyjaśnień.

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Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Przemyślu prok. Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz poinformowała w czwartek na konferencji prasowej, że wniosek o międzynarodową pomoc prawną obejmuje przesłuchanie w charakterze świadka matki Ihora M. oraz zabezpieczenie dokumentów dotyczących jego stanu zdrowia, ewentualnego leczenia psychiatrycznego i możliwej motywacji.

Śledczy zwrócili się również o informacje o jego karalności w Ukrainie. Według rzeczniczki Ihor M. nie był karany w Polsce.

Dokumentacja medyczna ma znaczenie dla przygotowania opinii o poczytalności podejrzanego w chwili zarzucanych mu czynów.

- Przed przystąpieniem do takiej opinii istotne jest dla nas uzyskanie dokumentacji co do ewentualnego stanu zdrowia, leczenia, bo to ma wpływ na opinię wydaną przez biegłych - powiedziała prok. Taciuch-Kurasiewicz.

Po powołaniu biegłych do oceny poczytalności to oni określą, czy potrzebna będzie obserwacja sądowo-psychiatryczna. Jeżeli uznają ją za konieczną, wystąpią z odpowiednim wnioskiem.

Atak na klasztor w Jarosławiu. Śledczy przesłuchali Ihora M.

Rzeczniczka prokuratury zaznaczyła, że uzyskanie opinii o poczytalności jest jednym z podstawowych warunków zakończenia śledztwa. Nie wskazała terminu skierowania sprawy do sądu.

Podkreśliła, że od zdarzenia minęły dwa tygodnie, a realizacja wniosków o międzynarodową pomoc prawną jest zwykle czasochłonna. Dodała przy tym, że ze względu na medialne zainteresowanie sprawą prokuratura spodziewa się niezwłocznego procedowania wniosku przez organy Ukrainy.

W środę po południu Ihor M. został przesłuchany w szpitalu, w którym jest wykonywany tymczasowy areszt. Czynności były możliwe po poprawie jego stanu zdrowia i wydaniu opinii przez psychiatrów. Prokurator ogłosił podejrzanemu postanowienie o przedstawieniu zarzutów oraz postanowienie zmieniające ich treść. Obecni byli obrońca, tłumacz i dwóch policjantów.

- Ihor M. przyznał się w całości do stawianych mu zarzutów. Jednak skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania - przekazała rzeczniczka.

Wcześniejsze opinie psychiatrów, z września i początku października, wskazywały na ostre zaburzenia psychotyczne i brak logicznego kontaktu z podejrzanym, co uniemożliwiało przeprowadzenie czynności z jego udziałem. Środowa opinia dotyczyła jedynie możliwości udziału Ihora M. w czynnościach procesowych, a nie jego poczytalności w chwili zarzucanych mu czynów.

Zmiana zarzutów uwzględniała opinie biegłych dotyczące obrażeń pokrzywdzonych, w tym uzupełnienie kwalifikacji prawnej o art. 157 par. 1 Kodeksu karnego. Jak zaznaczyła prok. Taciuch-Kurasiewicz, podejrzanemu zarzuca się zabójstwo i usiłowanie zabójstwa osób, które przeżyły zdarzenie.

Ihor M. zatrzymany na trzy miesiące. Śledczy nadal przesłuchują świadków

31-letni obywatel Ukrainy 24 września na terenie Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu zadał nożem liczne ciosy ks. Stanisławowi Zbojnowiczowi, powodując jego śmierć. Usiłował również pozbawić życia Krzysztofa G., ks. Marka Pieńkowskiego, ks. Adriana Mantykiewicza oraz Ewę S. Pokrzywdzeni doznali m.in. ciężkich obrażeń ciała zagrażających życiu.

Prokuratura nie ma jeszcze pełnych ustaleń dotyczących powodów przyjazdu Ihora M. do Jarosławia i jego obecności na terenie opactwa. Zabezpieczyła samochód, którym podróżował. Według rzeczniczki nie znaleziono w nim przedmiotów typowych dla przygotowania do dłuższej podróży.

Śledczy nadal przesłuchują świadków i weryfikują przyjęte wersje zdarzeń. Oczekują również na wyniki badań krwi podejrzanego dotyczących obecności środków narkotycznych, odurzających i psychotropowych w chwili ataku.

Dwie osoby pokrzywdzone pozostają w szpitalu w Jarosławiu. Ich stan się poprawia. Na czwartek zaplanowano przesłuchanie jednego z rannych mężczyzn. Sąd zastosował wobec Ihora M. trzymiesięczny areszt, wykonywany na oddziale psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu.



