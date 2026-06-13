Jak przekazał prokurator, Magdalena H., lekarka, do której należała w przeszłości działka, na której ujawniono szczątki ludzkich płodów, została przewieziona na badania.

- Nie wiemy, kiedy zostaną zakończone oraz czy będzie możliwe przeprowadzenie z nią czynności w postaci ogłoszenia zarzutów i przesłuchania w charakterze podejrzanej. Czekamy na informacje ze szpitala - wyjaśnił prokurator, dodając, że wszystko będzie zależne od stanu zdrowia kobiety.

Prokurator przedstawił trzy możliwe scenariusze dalszego postępowania: Pierwszy zakłada poprawę stanu zdrowia Magdaleny H., co umożliwi jej stawienie się w prokuraturze. Drugi zakłada przeprowadzenie czynności w szpitalu, gdzie udałby się prokurator. Trzeci umożliwia skierowanie przez prokuraturę do sądu wniosku o zastosowanie wobec kobiety tymczasowego aresztu bez przeprowadzenia wcześniejszych czynności z racji na jej stan zdrowia.

- Wówczas taka czynność zostanie przeprowadzona, gdy stan zdrowia zatrzymanej osoby ulegnie polepszeniu, lecz w terminie nie późniejszym niż siedem dni od momentu poprawy - wyjaśnił.

Prokurator Ciechanowski zdementował pogłoski, wedle których na posesji znaleziono około 100 ludzkich płodów. Jak doprecyzował, w sobotę rano potwierdzono odnalezienie dokładnie 32 ludzkich płodów. Pytany czy to prawda, że - zgodnie ze wstępnymi doniesieniami - kobieta miała wynosić szczątki na prywatną działkę ze szpitala, prokurator stwierdził, że na tym etapie śledztwa nie da się tego potwierdzić.

- Czynności na miejscu trwają drugą dobę. Mamy swoje przypuszczenia, przyjętych jest kilka wersji śledczych, natomiast bardzo istotną informacją będzie treść ewentualnych wyjaśnień zatrzymanej - wyjaśnił prokurator.

Wspomniane przez Ciechanowskiego czynności realizowane są na działce o powierzchni 5 arów. Zaangażowano do nich m.in. biegłych z zakresu kryminalistyki, a także psa wyszkolonego do tropienia ludzkich zwłok. Działania służb mogą potrwać do początku przyszłego tygodnia.

Wkrótce więcej informacji.





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