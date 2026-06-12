Nowe informacje ws. makabrycznego odkrycia w Lutoryżu. "Około 30"

Dorota Hilger

Dorota Hilger

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Na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem znaleziono już około 30 zakopanych płodów - informują nieoficjalnie media. Policja odmawia komentarza w tej sprawie, zapowiadając oficjalny komunikat prokuratury. Mieszkańcy miejscowości tymczasem zauważają, że posesja należała wcześniej do patomorfolożki.

Akcja służb w Lutoryżu pod Rzeszowem.
Lutoryż pod Rzeszowem. Nowe informacje, około 30 płodówPolsat News

W skrócie

  • W Lutoryżu pod Rzeszowem znaleziono już około 30 zakopanych płodów, jak podają media nieoficjalnie.
  • Odkrycia dokonano na posesji, która wcześniej należała do patomorfolożki, a obecnie znajdowała się w rękach młodego małżeństwa.
  • Na miejscu pracują służby pod nadzorem prokuratora, trwa zabezpieczanie dokumentacji medycznej, a policja przekazała sprawę prokuraturze, która zapowiada oficjalny komunikat.
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Jak informuje nieoficjalnie Radio ESKA, liczba szczątków płodów odnalezionych w ogródku jednego z domów w miejscowości Lutoryż pod Rzeszowem sięgnęła już około 30. Od wczoraj na miejscu działają służby pod nadzorem prokuratora.

- Wiemy, że w ostatnim czasie budynek, przy którym natrafiono na płody, miał zmienić właściciela. Mówi się, że działka ta należała wcześniej do patomorfolożki - przekazała wcześniej reporterka Polsat News Katarzyna Szczyrek.

Lutoryż. Makabryczne znalezisko na posesji

- Mieszkała i sprzedała ten dom młodemu małżeństwu. I to młode małżeństwo zaczęło robić wjazd... Przykra sprawa - mówił w rozmowie z Polsat News jeden z okolicznych mieszkańców.

Jak wynika z ustaleń reportera Radia ESKA, podczas przesłuchania miała przyznać się do zakopywania na swojej posesji odpadów medycznych. Śledczy zabezpieczyli już dokumentację medyczną, w tym kartoteki pacjentów lekarki.

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Makabryczne znalezisko na placu budowy. Podczas prac natrafili na szczątki

Dorota Hilger
Dorota Hilger

Na miejscu makabrycznego okrycia cały czas trwa akcja służb. Działają tam, poza policją i prokuraturą, także technicy kryminalistyczni. Poszukiwania są prowadzone z wykorzystaniem koparki.

Akcja służb pod Rzeszowem. Media: Około 30 szczątków

- Prawdopodobnie to, co wykopała koparka, ta ziemia, jest teraz dokładnie sprawdzana (...). Cały czas przyjeżdżają kolejne samochody, kolejne osoby, część techników ma na twarzach maseczki - relacjonowała Szczyrek.

Na makabryczne znalezisko natrafili pracownicy budowlani, podczas prac z wykorzystaniem koparki. Na miejsce natychmiast wezwano służby. W pierwszych godzinach media informowały o kilkunastu szczątkach. Później ich liczba wzrosła.

Policja odmawia komentarza w tej kwestii. Wiadomo, że sprawa została przejęta przez Prokuraturę Okręgową w Rzeszowie, która zapowiedziała publikację oficjalnego komunikatu w piątek, około południa.

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